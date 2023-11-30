HOUNAX詐騙｜警公布32個可疑平台　稱若僅註冊數周高危　附全名單

虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」涉嫌詐騙，超過150多人報警。警方CyberDefender 守網者專頁公布，騙徒不斷轉變網址，試圖避開「防騙視伏器」的警示和警方追查，警方由10月起已標籤了32個與Hounax相關的網站，並轉交有關機構進行移除或攔截。



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警隊網罪科facebook專頁「守網者」披露32個與Hounax有關的網址，提醒市民慎防墮騙，相關網址如下：

警方提醒，一般詐騙網站的網址註冊時間甚短，可嘗試利用域名搜尋工具（例如who.is）輸入網址查詢。如域名只註冊了數星期，那便屬於極高危。

市民亦可到證監會網站 查證相關牌照及可疑平台名單，由於境外虛擬資產平台及應用程式一般不受本地的監管機構規管，令投資者缺乏保障。

HOUＮAX於今年年初開始活躍．（林澤鋒攝）

另外，可以在守網者網站 的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入投資平台網址、平台名稱、收款帳戶等資料評估風險，就算結果顯示為沒有記錄，也不等於百分百安全。

警方表示，投資者應徹底了解有關投資產品和平台的特性，以及自己承受風險的能力。而轉數快已經推出「高危警示」，在過數時如收款人的轉數快識別代號（包括電話號碼、電郵地址或轉數快識別碼）與詐騙有關，並在「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」，轉帳確認頁面便會彈出高危警示見到警示。