陳永陸沒社交平台　不認識虛擬貨幣：HOUNAX係咩？陸叔聽都未聽過

人稱「陸叔」的資深股評人陳永陸，早前被騙徒利用其名氣開設假冒網站，誘騙投資者加入網上投資造成損失。「陸叔」今早（28日）接受電台訪問，強調他沒有開設社交平台帳號，網上存在好多「假陸叔」，他本人亦不認識虛擬貨幣，更不會叫人投資，對於有人因此受騙而感到不開心，他呼籲投資者小心任何平台的言論，謹記投資有風險，股評人分析只是作參考，投資是自行判斷，「就算『真陸叔』都好，我哋都唔能擔當你輸嘅所謂風險。」



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

曾就冒充帳號向警方備案

身在海外公幹的陳永陸，今早接受商台電話訪問，表示他沒開設任何社交平台，但網上由年初至今有好多模仿他的假帳號，「陸叔假嘅好多，（我）有去警方備案，係Facebook漏洞，（香港）無肖像權，放好多相（包括商台節目）《人生交叉盤》訪問嘉賓影片上去，以為係真。」他表示，當網民進入這些帳號後，就會再叫你加入另一些WhatsApp群組，成員會「做媒」說跟這些群組投資就可以賺好多錢。

他表示，曾有股票苦主當面跟他講相信了這些社交平台，當時很多旁邊人都嘲笑對方「假嘅都信？」令事主都感到不好意思，「我話同佢報警，報《晴朗》、報《東張》都唔肯，寧願輸（錢）。」他形容對方是真正苦主。

他強調，沒在節目《人生交叉盤》或任何地方講過虛疑貨幣，因為他本人不認識這投資活動，亦聽從國家的勸告，不參與虛擬貨幣投資。

（因為）我唔識，我成日講『國家唔畀做』嘅，我永遠唔會叫人做，自己唔識更唔會叫人做。虛擬貨幣未講過， JPEX係咩？HOUNAX係咩？呢啲平台，我真係聽都未聽過！ 資深股評人陳永陸（陸叔）

▼11月27日 證監會回應HOUNAX騙案▼



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被問及何以不作澄清，陳永陸強調首次聽聞這些投資平台，因為出外公幹，睇新聞才知道發生事情，「我而家親身同大家講，完全我都唔知呢啲平台，我亦無（在）所有社交平台講任何關於虛疑貨幣或呢個平台事，我嚴峻地聲明依樣嘢。」

同大家講聲，我真係好唔開心，有人因為咁（冒認我）而受騙，大家知，上真或假平台睇只係參考，千祈唔要（因為）話佢『有好嘢，贏緊』。無人可以話一隻股票，就算話贏緊，我哋解釋畀你參考，你（都要）做少少功課先買，唔係胡亂聽陸叔話呢隻股好即刻撳掣，呢啲就算真陸叔都好，我哋都唔能擔當你輸嘅所謂風險。 資深股評人陳永陸（陸叔）

陳永陸（左）在電台節目主持節目，照片只發放在節目的社交平台，不是他本人的帳號。（人生交叉盤Facebook）

陳永陸表示，講股經驗有23年，都無講過「贏緊」，介紹股票在哪段時間的情況是這樣，都要由投資者本人自己判斷會升或跌，他只是提供客觀分析，「最後決定你自己」。