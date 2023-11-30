審計報告｜01直擊中大餐廳　試三間有兩間招待街客一間貼新告示

審計署調查香港中文大學，報告昨日（29日）出爐，指中大33間餐廳違規招待中大學生及教職員以外的街客。《香港01》今日（30日）實測於中大3間餐廳購買食物，兩間餐廳即使門外有貼上告示表明指招待校內職員及學生，但亦沒有要求記者出示職員證或學生證才可購買食物，只有一間餐廳得知記者為校外人士後才提高警覺，請記者離開。

有中大學生認為，中大餐廳嚴格禁止校外人士用膳，好像不符合一個開放式大學的做法，認為政府要求需要視乎實際情況。



13間餐廳無張貼告示只招待員生

根據《食物業規例》，學校內專供該校學生使用的食堂不屬於「食物業」，因此專上院校食堂毋須申領食物業牌照。審計署調查發現中大內一共29間餐廳全部向校外人士提供食堂服務，餐廳無查證顧客身份，當中13間餐廳無張貼告示列明只能招待中大學生和教職員。

位於李慧珍樓的一間茶餐廳，記者表明欲入內用膳，職員著記者先於收銀處下單，未有提醒只准中大學生及職員才可用膳。其後記者於下單之前，詢問是否需要出示職員證或學生證才可購買，職員感覺異樣，猶豫一會後才回答「是」。

位於李慧珍樓的一間茶餐廳，職員得悉記者為校外人士之後才提高警覺，表晚不接待校外人士。（陳葆琳攝）

茶餐廳稱一向有告示 惟近日換新告示

記者表明身份之後，進一步查詢不准校外人士用膳的規定從何時開始，餐廳職員才稱過去一直都有這個規矩，並指着玻璃門上的告示，稱只招待中大學生及職員。告示略顯新簇，被問及告示是否最近才張貼，餐廳職員又聲稱告示「一向都有」，之前有一張較為小的告示貼在旁邊，「最近」才換上新告示。

記者順利點餐 堂食馳名西多士

中大崇基書院一間餐廳西多士一向受校外人士歡迎。餐廳分為室內及室外座位，餐廳門口樹立告示牌，列明餐廳只供中大職員及學生使用，但記者今日仍可自行進入餐廳戶外座位就座。其後記者進入有職員當值的室內座位，職員知悉用膳人數之後，直接安排就座，沒有要求記者出示職員證或學生證以核實身份，記者成功與餐廳逗留約半小時及用膳。之後有其他食客進入餐廳，職員亦沒有以任何形式確認他們的身份。

近學校出口食堂沒查核身分

記者之後前往港鐵站附近、池旁路一間樓上食堂門口亦有告示寫上「只限教職員及學生使用」，直接於收銀處下單，直至付錢前一刻，職員均沒有作出提醒或核實身分。記者詢問是否需要出示中大職員證和學生證才可購買，餐廳職員回答不是，價錢已是折扣後的「學生價」。記者再次詢問是否非學生及職員則不能購買，職員回答稱：「唔會，都可以買。」有職員透露，以往一些旅客前來用膳都可以，審計署報告出爐之後，亦未收到經理提示，需要檢查客人證件。

有中大學生認為，如果中大餐廳需要顧客出示職員證或學生證才做生意，「好像不符合開放性大學的做法」。圖為康本國際學術園。（陳葆琳攝）

中大學生：查核身分不符大學做法

中大學生吳同學（化名）認為，不管政府要求如何，餐廳運作需要視乎實際情況。中大開放日會有較多校外人士進來，直言如果中大餐廳需要顧客出示職員證或學生證才做生意，「好像不符合開放性大學的做法」。另有同學指，學生的食飯時間有限，頗為趕急，如果餐廳需要查看證件則會花多很多時間，認為無此需要：「入嚟都係想搵啲嘢食吓，因為呢度出去都遠，如果想食嘢都會盡量喺中大範圍裏面食。」