據悉帳委會對中大問題「無特別關注」　段崇智料避過公開聆訊傳召

中大管治問題近年受政界關注，繼中大校董會改革，再有新議題。新一份審計報告直指中大設施招標文件合約無加國安條款，又指控中大餐廳無牌招待校外客人。立法會政府帳目委員會今日（30日）與審計署舉行閉門會議，校長段崇智會否被傳召出席聆訊作供成為焦點。據悉，帳委會委員對中大問題無特別關注，預料不會就中大問題舉行公開聆訊。



新一份審計報告指出，中大未有在校園設施的招標文件、合約和指引加入維護國家安全相關的措施。報告亦指出，中大33間餐廳無領食物業牌照，原本只限中大學生和教職員使用，但署方實地視察當中29間餐廳後發現，全部均向校外人士提供食堂服務。

中大管治屢受政界關注 會否被「開刀」成焦點

立法會政府帳目委員會今日與審計署舉行閉門會議，討論選取議程召開公開聆訊。事實上，審計報告不只關心中大問題，同時亦有揭示房署對升降機保養維修監察不足、食環署規管食肆工作有疏漏等8個項目。不過，外界之所以關注中大會否被「開刀」，並非純粹因為審計報告指出的問題是否值得關注，而是涉及其他考慮，源於早前改革中大校董會改革爭議，校長段崇智缺席立法會會議，令部分議員大為不滿，帳委會公開聆訊可以傳召段崇智作供，有法律效力。

中大問題「濕濕碎」 毋須刻意針對

不過，據悉帳委會委員對中大問題「無特別關注」，料不會就中大問題舉行公開聆訊，段崇智或可「避過一劫」。閉門會議前，有委員亦認為中大問題「濕濕碎」，坦言「有好多議題更加廣泛值得傾啦」，不值得召開公開聆訊，認為今次理應聚焦「更惠及民生的議題」。有委員表示，中大問題已「告一段落」，毋須刻意動用帳委會權力「針對」中大。