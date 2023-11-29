醫療事故｜明愛醫院病人血氧下降　急送ICU時無開氧氣樽氣閥後亡

明愛醫院今晚（29日）公布一名79歲眼科男病人，昨日（28日）懷疑出現急性腸阻塞情況，早上出現血氧飽和度下降情況，病人於11時10分在醫護人員陪同下，由眼科病房轉送往深切治療部(ICU)，期間病人血氧飽和度再次下降，醫護人員立即嘗試為病人加大氧氣供應量，但其血氧飽和度持續下降，醫護人員在11時15分發現病人使用的氧氣樽，氣閥在運送期間未有開啟，按院方公布為時長達5分鐘無氧氣供應。



病人在運抵深切治療部後，已隨即獲安排合適的氧氣供應。醫護人員為病人插喉搶救，惟病人情況持續惡化，於昨日中午12時50分離世。



明愛醫院。（資料圖片）

個案呈報死因裁判官跟進

明愛醫院表示，非常關注事件，已向醫院管理局總辦事處通報，院方將成立根源分析委員會詳細調查事件及檢視病人運送流程。院方已即時執行多項加強措施，以確保所有醫療儀器在運送病人期間運作正常，以避免類似事件再次發生。

院方對病人離世感到十分難過，已與病人家屬會面及解釋事件，並向家屬致歉及致以深切慰問，院方會與病人家屬保持緊密溝通及盡力提供可行協助。有關個案已呈報死因裁判官跟進。

病人昨早血氧飽和度下降 懷疑腸阻塞轉送ICU

根據院方公布，該名歲男病人過去曾接受胃潰瘍手術及疝氣手術，亦曾多次因腸阻塞問題入院接受治療。原定於今日（29日）接受眼科預約手術。

病人昨日早上情況轉差，出現血氧飽和度下降情況。醫護人員為病人安排氧氣治療，眼科、外科及深切治療部醫生隨即為病人進行評估及安排所需檢查，懷疑病人有腸阻塞情況。鑑於病人情況持續惡化，醫護團隊決定將病人轉往深切治療部繼續治療。

抵ICU始知氧氣樽氣閥無開 長達5分鐘無氧氣供應

昨日早上約11時10分，病人在醫護人員陪同下，由眼科病房轉送往深切治療部，期間病人血氧飽和度再次下降，醫護人員立即嘗試為病人加大氧氣供應量，但其血氧飽和度持續下降。病人於11時15分抵達深切治療部，醫護人員發現病人使用的氧氣樽氣閥在運送期間未有開啟。即有5分鐘時間病人處於無氧氣供應。

院方稱，病人在運抵深切治療部後，已隨即獲安排合適的氧氣供應。醫護人員為病人插喉搶救，惟病人情況持續惡化，於昨日中午12時50分離世。