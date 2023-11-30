公屋富戶｜瑜伽女曬公屋　羅淑佩再踢爆：單位主人是其老爺奶奶

早前一名身穿運動內衣及瑜伽褲的「全職媽媽」，拍片介紹600平方呎東涌公屋海景單位短片，影片在小紅書瘋傳，後來被指在深圳擁有物業，不少網民質疑她濫用公屋。房屋署早前表示，查問該單位戶主後指，發現該女子並非住戶，署長羅淑佩今日（30日）在電台表示，影片中出現的單位並非公屋單位，該單位為該女子老爺奶奶的。



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早前一名自稱「全職媽媽」的女士拍片介紹600平方呎的東涌公屋海景單位，影片在小紅書瘋傳，後來被指她在深圳擁有物業，不少網民質疑她濫用公屋。羅淑佩早前已表示，經調查後發現該女子並非公屋居民，再調查後又發現該影片做假，該位女子並非該公屋住戶，她在深圳有單位亦是假的。羅淑佩今早在電台節目補充，該屋邨亦沒有這樣的單位，而該海景單位則屬於「全職媽媽」的老爺奶奶。該位女士自稱拍片是劇本，但羅淑佩強調，會繼續追查下。

房屋署署長羅淑佩早前表示，查問該單位戶主後指，發現該女子並非住戶。（房委會影片截圖）

今年10月，一名身穿運動瑜伽褲的「全職媽媽」，在小紅書介紹其月租2,200元、面積約600平方呎東涌逸東邨公屋單位，事後她被揭曾拍片，自稱在深圳擁有一個400平方呎物業，被人質疑濫用公屋。

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羅淑佩早前指，舉報是打擊濫用公屋的重要途徑。以2020/21至2022/23年度為例，當局每年度約收到2,300宗舉報，當中180宗被核實，「如果有充足資料，成功率係高。」為了加強舉報制度，羅淑佩稱擬參考好市民獎，向報料市民提供誘因，如給予獎狀或獎金。她今日解釋，提供誘因予市民舉報打擊濫用公屋指要小心處理，有意見認為，舉報制或影響住戶幸福感，當局要小心平衡。