公屋富戶｜舉報濫用擬頒好市民獎　羅淑佩稱須實名及成功「收樓」

港府銳意加強打擊濫用公屋，房屋局常任秘書長、房屋署署長羅淑佩早前稱擬參考好市民獎，提供誘因予市民舉報打擊濫用公屋。她今日（30日）在電台節目解釋，提供誘因予市民舉報打擊濫用公屋指要小心處理，有意見認為舉報制或影響住戶幸福感，當局要小心平衡。



羅淑佩又說，舉報人士並非會獲得「好大獎賞」，同時會要求實名舉報，當局正研究提供指引，讓舉報者可按指引提供相關資料，當提供的資料令當局成功收回公屋，才算舉報成功，避免虛報。



對於派員監察Carousell及Airbnb等網上平台並就出租公屋展開追查，羅淑佩形容「道高一尺魔高一丈」，知悉有公屋戶因而即時收歛用隱晦方式繼續放租，但房署仍有其他方式如放蛇繼續追查。



房委會加強打擊濫用公屋，並推出優化「富戶政策」及「加戶政策」一系列措施，本月開始要求未住滿10年住戶每2年申報居住狀況，以及是否在港持有住宅物業。（資料圖片）

房署早前透過Carousell及Airbnb等網上平台展開追查，並成功找出濫用公屋戶。房屋局常任秘書長、房屋署署長羅淑佩今在電台節目中表示，不想透露成功數字，以免透露更多的執法細節，但重申兩個平台都有成功個案，「每次講都有掙扎，因為每次講喺邊度監察，佢哋會即時收歛用更隱晦方法。」她續指，明白會出現「道高一尺魔高一丈」的情況，但房署仍有其他方式如放蛇繼續追查。

另外，羅淑佩亦指，舉報是打擊濫用公屋的有效途徑，當局擬參考警方設好市民獎，提供誘因予市民作舉報。她續指，有聲音指不應鼓勵舉報文化，「我哋好努力叫人增加幸福感，你就叫人舉報」，惟公屋亦是社會很重要的資源，故推出計劃相關獎項不會有很大賞勵。她表示，舉報者必須為具名及提供足夠的資料，以助成功收回公屋，「你藏在暗處去篤，我哋都唔鼓勵」，而推出相關計劃，局方會設有指引協助市民明白要提供什麼資料。

房屋局常任秘書長、房屋署署長羅淑佩。（資料圖片／夏家朗攝）

另外，房委會上月開始要求未住滿10年住戶每2年申報居住狀況，以及是否在港持有住宅物業，首階段涉8.8萬戶公屋戶，今日（30日）為首批交表的截止日期。羅淑佩表示，至周一（27日）已收回近7.5萬份申請，回收率達85%，料今日截止期會收回更多的表格。

她表示，如果兩個月的時間內無法交回申報，便很有理由相信該單位無人居住，而如拒絕申報，署方亦可即時其取消公屋合約。她又指，如果相關公屋戶能提交事實客觀證據，如此期間入住醫院或公幹，署方亦會人性化著情處理，會先透過電話、上門等方式先聯絡相關住戶了解情況。

至於何時及如何處理，羅淑佩則指，不會告訴大眾如不交申報表，署方會有何行動，既然今日仍可交表，公屋戶應把握時間，「不要比大家希望，唔緊要㗎，你今日唔交，我哋會慢慢㗎。」她表示，今年度房署要收回2000間公屋，貼近上年度全年度的水平，以此比例推算，今年收回的公屋有可能貼近3000間。