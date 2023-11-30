LV早秋男裝秀｜解構林嘉欣、Marf等中性穿搭技巧：簡練感、男友風

Louis Vuitton 剛完成香港首個早秋男裝時裝秀，現場星光熠熠，得到各地巨星出席觀賞。本地亦有林嘉欣、沈月、倪晨曦、COLLAR 成員 Marf 及吳家忻（kayan9896）等女星出席，到底她們會如何襯搭出中性感覺，來觀賞這個男裝秀盛典呢？



Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓1. 林嘉欣 - 筆直線條締造簡練風格

不時出現於時裝秀的林嘉欣，今次亦有參與，以恤衫搭襯皮裙及西裝外套，展示出正式感，同時強烈的線條感，可以締造簡練的中性氛圍，並修飾身形。為增添女性感覺，林嘉欣利用魚鰭般的衣領（Fin Collar）設計，提升生動的層次感，配襯微亮的絹面質感外套，展現柔和的一面。

Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓1. 林嘉欣（林卓昕攝）

Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓2. 沈月 - 背心襯飛行員外套散發中性型格

V領背心可打造出簡練的中性感覺，沈月特別配襯悠閒的飛行員外員，平衡過於正式的感覺，呈現年輕感覺。她當晚使用平口內搭，並以順滑的曲髮，來平衡中性的優雅感覺。

Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓2. 沈月（葉志明攝）

Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓3. COLLAR成員Marf - 牛仔玩味風格

素來走Y2K路線的Marf，今次選擇型格的牛仔造型，搭襯鮮艷奪目的橙色夾棉長外套。她亦運用性感的平口內搭和闊褲，以打造出斗漏形曲線，將女性的感覺注入街頭時尚。

Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓3. COLLAR成員Marf（葉志明攝）

Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓4. 倪晨曦 - 黑白優雅造型

要打造鮮明的線條感，最穩妥的做法便是黑白造型。倪晨曦以超低V的bodysuit（連身衣），打造性感誘惑，配搭黑色披肩外套，可以平衡整體感覺，加上閃片的亮麗效果，感覺優雅成熟，而且充滿魅力。

Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓4. 倪晨曦（葉志明攝）

Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓5. 陳漢娜 - 闊身服飾塑造悠閒感

喜歡簡約悠閒的陳漢娜，今次選擇臃腫的針織大版毛衣，搭襯闊腳燈籠褲和純白頸巾，展現出舒適的悠閒魅力，同時細緻的格紋圖案，亦能減少沉悶感，提升時尚品味。她亦運用幼腰帶，幫助打造斗漏身材，讓粗線條的造型中，帶點柔和的女性感覺。

Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓5. 陳漢娜（葉志明攝）

Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓6. kayan9896 - Oversize展現男友風

今個月初推出新歌的kayan9896，曲風帶有甜美性感魅力。她在今晚的LV男裝秀裡，亦以男友風格，展現出甜美的男友風。整個造型採用同色調，並以oversize的棒球外套，搭襯短裙，感覺和諧舒適。

Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓6. kayan9896（葉志明攝）

Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀嘉賓7. 陳凱詠 - 型格歐美風

近日重新活躍時尚圈的Jace，令人期待她今晚的造型。她的穿搭偏向歐美風格，以軍綠色長外套搭啡色長靴，打造出簡約而有力的明星氣場。她在髮型上亦花心思，除了辮子頭，前方亦留有撮髮絲，展現出亂中有序的線條感，加上帶搖滾感覺的眉毛，看來型格時尚。