假專頁．旅行社｜盤點44個假冒旅遊服務專頁　3大資訊辨「伏味」

網上偽冒社交平台專頁幾可亂真，旅行社東瀛遊統計自7月下旬起，網上充斥有108個冒東瀛遊假專頁，由受害人主動通知的受騙個案有超過60多宗，日前正式向Meta發出律師信，要求對方正視偽冒Facebook專頁嚴重性。



警方網罪科專頁CyberDefender守網者最新盤點近兩個月標籤在「防騙視伏器」和轉交平台移除的假冒旅遊服務專頁，當中有44個，以假冒東瀛遊最多，佔24個。CyberDefender守網者專頁稱，假專頁除了缺乏藍剔認證外，它們在「專頁透明度」的相關資訊也大致發出「伏味」。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

已結業康泰旅行社亦被「復活」

CyberDefender守網者今日（1日）稱，近期不少旅行社飽受假專頁困擾，有騙徒開設大量名稱相同或相近的假專頁進行網購詐騙，甚至連已結業的康泰旅行社亦被「復活」。

CyberDefender守網者盤點了最近兩個月標籤在「防騙視伏器」和轉交平台移除的假冒旅遊服務專頁。CyberDefender守網者稱，假專頁除了缺乏藍剔認證外，它們在「專頁透明度」相關資訊也大致發出「伏味」

1.建立日期：只建立了極短時間



2.更改名稱記錄：新舊名完全不相關



3.管理人員所在地：大部份不在香港



CyberDefender守網者呼籲市民，購買旅遊產品時，應儘量選擇官方渠道，以減低受騙風險。

東瀛遊揭至少108個假冒東灜遊Facebook專頁

受害一之一的東瀛遊，早前發布貼文稱自今年8月起，一直向Meta申請俗稱「藍剔」的驗證徽章，但一直因「知名度不足」而未能成功。

東瀛遊指，自有關向Meta發律師信的報道刊登後，突然獲Meta通過批出「藍剔」的驗證徽章申請，「我們深信，一定是因為我們突然有足夠的知名度而通過審批了！」

東瀛遊自今年7月31日開始，發現大量假Facebook專頁，8月23日首次有市民報稱因而被騙款，東瀛遊報案處理。截至當日，有至少108個假冒東灜遊的Facebook 專頁，由受害人主動通知的受騙個案超過60多宗，涉及款項超過80萬，其中損失金額最大的案件為3萬多元，受害人在假冒網站購買兩套前往倫敦的國泰商務客位機票。

東瀛遊的帖文稱自今年8月起，一直向Meta申請俗稱「藍剔」的驗證徽章，但一直因「知名度不足」而未能成功。（手機截圖）

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