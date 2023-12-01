天然乳品主席等3人騙聯交所　歷3次審訊罪成　指案拖延多年求輕判

前上市公司天然乳品主席陳克恩涉串謀另外兩人，在涉及五億新西蘭元的新西蘭牧場收購中，隱瞞利益關係及訛稱牧場的毛利，詐騙聯交所和天然乳品。他們經第三度審訊，昨遭陪審團裁定6項串謀詐騙罪成，案件今(1日)在高等法院求情。陳克恩的律師指，案件拖延多年，加上陳品格良好和作出貢獻，望法官因此減刑。法官押後至下周二（5日）判刑，期間三名被告需還押。



案件經過3次審訊

3名被告分別為陳克恩（56歲）、Yee Wenjye（52歲）為天然乳品前副總裁、Hao May（61歲）為UBNZ Trustee Limited（UBTL）東主兼營運者。三名被告經第一次審訊後被裁定罪成，於2016年判囚。他們其後上訴得直，案件發還重審，於前年重審期間，法官命令解散陪審團，並於本年7月再重審。

天然乳品前董事陳克恩及另兩名人士經第三次審訊被裁定罪成.。（資料圖片）

求情指未對公司造成實際損失

辯方求情指，案件未有對公司造成實際損失。其中首被告陳克恩的代表律師求情指，望法官判刑時考慮案件已拖延多年，同時陳品格良好和作出貢獻。他被控後一度獲釋，現時或需對面對判囚。律師又讀出陳子女的求情信，指案件拆散其家庭，著法官不要帶走陳。

次被告稱在案中沒有獲益

次被告Yee Wenjye的代表律師則指，她在案中向陳支付2600萬元，但自己在案中沒有得益。

案情透露，陳克恩及Hao May於2009年5月至9月期間串謀詐騙聯交所，訛稱UBTL、UBFM及其最終實益擁有人為中國金匯礦業(天然乳品前身)的獨立第三方。他們又訛稱，二人就中國金匯礦業向UBTL收購UBAH的全部已發行股本及資產，包括UBAH完成收購CraFarms Group在新西蘭擁有的牧場，並沒有現存或事先協定。

陳未披露其利益關係

陳克恩及Hao May又隱瞞陳克恩於收購中有利益關係，但調查顯示，陳克恩及Hao May與另一間公司簽訂合約，攤分出售及購買CraFarms Group牧場所得的佣金。另外，三名被告又訛稱CraFarms Group牧場所涉及的物業和固定資產，於2008年至2009年的財政年度錄得毛利逾9,200萬元。

案件編號：HCCC309/2019