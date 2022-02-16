張震遠不服串謀訛騙聯交所罪成　官指無爭辯之處　拒批上訴許可

前行政會議成員張震遠被指任商交所主席時，串謀財務總監蔡達英，隱瞞商交所財務情況惡化，避免遭證監會撤回自動化交易服務認可。張被裁定串謀詐騙及欺詐罪成，遭判囚4年。他就定罪上訴，上訴庭聽取陳詞後，今(16日)頒發判辭，指其上訴沒有合理可爭辯之處，拒絕批出上訴許可。



張被判囚4年禁任董事5年

上訴人張震遠被裁定1項串謀詐騙及1項欺詐罪罪成，於2020年7月遭判囚4年，和禁止出任公司董事5年。

串謀詐騙罪指他於2012年5月至2013年5月，與蔡達英串謀向證監會隱瞞商交所的財務狀況，令證監會沒有撤回給予商交所的自動化交易服務認可；欺詐罪則指張於2013年4月12至17日，意圖詐騙誘使佳富達財務交出3000萬元。

認為污點證人證供清晰

判辭指，張質疑污點證人蔡達英的證供不清晰，未能確立張震遠和蔡達英之間有串謀協議。惟上訴庭認為，根據蔡達英在原審時的證供，是張震遠指示蔡為了符合證監會的財務要求，盡可能令商交所的戶口結餘達致平衡，相關證據清晰明確。

原審官已處理說法不同宜

對於張質疑，蔡庭上的證供，和他與證監會會面時的說法不同，上訴庭認為原審法官已處理此事，並接納蔡的證供，現質疑原審法官此方面裁決有錯，是沒有合理可爭辯之處。

案件編號：CACC112/2020