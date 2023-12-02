盧寵茂料迎上呼吸道感染高峰　籲市民打流感針　強調疫苗供應足夠

內地料肺炎支原體感染個案持續上升，國家衛健委今表示，呼吸道疾病進入高發時期，又列出多個建議戴口罩情況。不少人憂慮，港人與內地交流甚多，會否令本地個案亦有所增加，醫務衞生局局長盧寵茂今（2日）表示，每年冬季上呼吸道感染個案都會上升，並不限於內地，又預料香港將迎來冬季高峰期，呼籲市民注意個人衞生，盡早接種疫苗。



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國家衛健委表示，呼吸道疾病進入高發時期，近期的呼吸道疾病以流感為主，還有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等多種病原體引起的呼吸道疾病交織疊加。醫務衞生局局長盧寵茂出席活動後表示，每年冬季上呼吸道感染個案都會上升，並不限於內地，全球都面同樣問題。

他又指，雖然目前本港上呼吸道感染，包括流感與新冠病毒感染的比率未算高，惟隨著冬季來臨，氣溫下降及節日來臨，市民多出席聚會或出外旅遊，預料會有冬季高峰期，呼籲市民注意個人衞生，盡早接種疫苗。他透露，今年流感疫苗的接種率較去年上升近25%，至今已有144萬人打流感針，強調政府會確保足夠的疫苗供市民接種。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強則表示，近期內地疫情同時亦影響香港，其中香港肺炎支原體的個案一直急速上升，由今年年初每月只有數宗，增加至八月起每月有超過一百宗以上個案。他呼籲未接種流感疫苗的小朋友和老人家，盡快安排接種疫苗，以應對將會來臨的冬季流感高峰。

醫管局會調查氧氣樽事故

至於明愛醫院近日發生嚴重醫療事故，病人在被運送深切治療部期間使用的氧氣樽氣閥未有開啟，並在其後死亡。盧寵茂今再回應事件時指，今次事件只是一個開關掣問題，非高技術醫療行為，醫管局及明愛醫院會調查事發原因。

另外，養和醫院東區醫療中心內的質子治療中心今日正式開幕，盧寵茂透露，養和醫院與兒童醫院有合作，在年中起已有6名兒童醫院的病人到養和醫院質子治療中心接受治療，強調會繼續做好公私營合作，利用質子治療中心的服務幫助更多公立醫院的兒童癌症病人。