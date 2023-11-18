流感｜專家指乙型個案增加憂致嚴重併發症　病房迫爆呼籲盡快打針

疫情過後，醫學界一直關注流感爆發。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今日（18日）在電台節目表示，近半個月感染乙型流感的個案增加，預計會有爆發風險，前線病房已有許多兒童流感個案，令病房迫爆，惟他觀察到許多家長對流感掉以輕心，強調乙型流感可引致心肌炎、腦炎等併發症，有機會出現較嚴重情況，呼籲家長和市民應盡快接種疫苗，防患未然。



香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華。（資料圖片／余俊亮攝）

呼籲聖誕節外遊前打新型流感針

關日華早上在商台節目《政經星期六》表示，雖然夏季流感已經結束，惟前線病房仍有許多兒童個案，令病房迫爆，而近日天氣轉涼，呼吸道病毒有機會乘虛而入，提醒家長及市民要小心預防，並呼籲應在聖誕節外遊前，接種最新型的流感疫苗。

他續指，近兩周感染乙型流感的個案增加，預計未來爆發的風險高，市民感染後有機會出現心肌炎、腦炎等併發症，症狀較甲型流感更嚴重，呼籲市民留意，「觀察到好多家長，同佢哋講話打疫曲嘅時候，都彷彿好輕視呢個流感感染，覺得只係普通感冒，但係佢哋見唔到感染完一個病毒，然後引致大病嘅嚴重情況」，強調應該「中招」前接種流感疫苗，形容打針就如「買保險」。

關日華指，應該感染前接種流感疫苗，形容打針就如「買保險」。（資料圖片／盧翊銘攝）

手足口病個案上升 院舍出現爆發

另外，關日華又指，近日感染手足口病的個案數目上升，甚至出現院舍爆發，而雖然今年爆發的病毒以A6血清類為主，一般較少出現神經中樞系統併發症，但會引起皮膚問題，對濕疹患者的影響更大，手腳會出現很多水泡，甚至潰爛至「體無完膚」。

他表示，不論兒童或成年人均有機會受感染，患者的水泡會維持約一個月，醫學界暫時未研發到針對A6血清類型的疫苗，呼籲市民要做好個人衛生，感染後不要上班、上學，亦要避免接觸到患者的分泌物。