上呼吸道感染｜副流感病毒和腺病毒比率增　衞生署促有病徵戴口罩

衞生署衞生防護中心今日（24日）表示，隨著天氣轉涼，本港有流感以外的呼吸道病原體的活躍程度出現上升，最近社區和醫院的呼吸道樣本化驗數據顯示，副流感病毒的陽性百分比由9月初1%上升至約5%，腺病毒的陽性百分比由約2%升至約4%。中心呼籲市民提高警覺，出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩，不應上班或上學，及盡早向醫生求診，以減低傳播風險。



▼10月3日 醫管局籲市民盡快打流感疫苗▼



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零星學校爆疫 包括感染肺炎支原體病毒

衞生防護中心表示，呼吸道病原體的變化屬於季節性變化，副流感病毒和腺病毒主要影響幼童，並有機會在學校出現爆發。中心近日亦錄得零星在學校爆發的呼吸道感染疾病個案，病原體包括副流感病毒及肺炎支原體，已發信提醒學校提高警覺並採取合適的預防措施，以應對冬季呼吸道感染疾病爆發的風險。

中心表示，一直密切監測本地社區的呼吸道病原體情況，雖然最新的監測數據顯示本地季節性流感的整體活躍程度持續下降，但從最近社區和醫院的呼吸道樣本化驗數據顯示，近期呼吸道陽性樣本不同病原體的比率出現變化。

截至11月18日的一周，副流感病毒的陽性百分比由9月初的約1%上升至約5%；腺病毒的陽性百分比由約2%升至約4%；呼吸道合胞病毒陽性百分比從9月初約9%下降至約1%，而其他呼吸道病原體的水平則相對平穩。

▼9月28日 盧寵茂呼籲市民打流感疫苗▼



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內地北方兒童呼吸道感染增 未有發現新病原體

中心表示，得悉近日內地北方的兒童呼吸道感染有上升的情況，從世界衞生組織最新資料顯示，內地已加強對呼吸道感染疾病的監測，其兒童呼吸道感染的原因包括肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒及流感病毒，而內地當局至今未有發現新的病原體。

中心發言人強調，預防呼吸道傳染病，市民應保持個人、手部和環境衞生。出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，應佩戴外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，並應盡早向醫生求診。佩戴口罩前及脫下口罩後要保持手部衞生。

▼新一年度的流感疫苗接種計劃▼



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醫管局應變計劃增加兒科病床

中心指醫院管理局已經實施了一系列措施應對可能增加的呼吸道疾病患者及相應的兒科病床需求，包括提高急症室及普通科門診的醫護人員的警覺性，以及適時向兒科病人提供全面的呼吸道致病原檢測，有助加快病床流轉；醫管局已制定應變計劃增加兒科病床的收治能力，相關措施包括安排較年長的兒童病人入住成人病房、將成人病房轉換為兒科病房、讓兒科病人入住急症科病房，並會考慮跨聯網協作及擴展香港兒童醫院對其他醫院的支援。

▼9月26日 醫學會呼籲市民接種流感疫苗▼



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粉嶺特殊學校22學生及職員爆上呼吸道感染

粉嶺特殊學校香海正覺蓮社佛教普光學校爆發上呼吸道感染個案，個案涉及16名學童，包括13男三女，年齡介乎7至18歲；以及六名職員。他們自11月8日起先後出現病徵，14人已經求醫，全部情況穩定，無需入院。衞生防護中心已向該特殊學校提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該特殊學校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學童與其他學童適當分隔等。該校正接受醫學監察。

另外，北角安老院木星護老中心有限公司錄得一宗退伍軍人病個案，患者為一名有長期病患的86歲男院友，他自11月20日起出現發燒，並於21日出現氣促和血含氧量下降，22日入住律敦治及鄧肇堅醫院接受治療。

臨床診斷為肺炎，病人現時情況穩定。病人的尿液樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應，病人於潛伏期內沒有外遊。衞生署正聯同安老院舍展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並將從可能源頭採集相關水樣本和環境樣本進行化驗。