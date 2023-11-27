流感｜未打疫苗少年感後併發休克　正接受深切治療　情況嚴重

衞生署今日（27日）公布正調查一宗個案涉及一名過往健康良好、尚未接種流感疫苗的13歲少年，病人患上甲型流感併發休克，今日因徵狀惡化獲安排到香港兒童醫院兒童深切治療部接受診治，現時情況嚴重。



衞生署今日公布正調查一宗個案涉及一名過往健康良好、尚未接種流感疫苗的13歲男童，病人患上甲型流感併發休克。（資料圖片）

感染甲型流感 病人曾到水圍醫院及私家醫生求診

衞生署衞生防護中心今日（27日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的13歲少年，他於11月22日開始發燒、咳嗽和喉嚨痛，其後曾分別到天水圍醫院及私家醫生求診。中心表示，該男童今日因徵狀惡化獲安排到香港兒童醫院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，現時情況嚴重。

另外，中心初步調查顯示，該男童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者現時沒有出現病徵。

中心表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，（資料圖片／盧翊銘攝）

建議年滿六個月或以上、長者、兒童接種疫苗

中心表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。

中心續指，有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，中心建議市民應及早接種，預防季節性流感。有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。

同時患流感新冠可能有嚴重併發症和死亡

中心又提醒，同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，並建議：

病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

避免觸摸眼睛、口和鼻；

雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

保持室內空氣流通；

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診；及

保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。