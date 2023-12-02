審計署被質疑針對中大　署長林智遠否認　所有公帑資助機構均審視

新一份審計報告，以獨立章節審核中文大學，批評校園近九成餐廳違規招待校外人士、書店違約賣小型充電風扇等，被批評「管過了頭和離地」。審計署署長林智遠否認是針對中大，稱所有獲政府公帑資助的機構，包括其他大學，都會作出審視。林智遠又稱，審計猶如「驗身」，「大家去睇醫生，驗完身，報告出咗嚟無事，我哋都會話無事。」



審計署署長林智遠否認是針對中大，稱所有獲政府公帑資助的機構均會審視。（資料圖片）

林智遠今早聯同近30名審計署人員，先到天水圍出席探訪長者中心義工活動，之後再到屯門仁愛廣場宣傳區選活動。

就近日中大審計報告引起爭議，他於活動後回應稱，審計署提供獨立及專業服務，選取審核的機構和議題均會保密，不受人何人影響，強調所有機構只要根據法例，或使用政府資源而符合相關規定，均可以作出審視，包括所有高等院校及相關專上學院，「只不過可能獨立去睇一間大學，可能大家未見過咁解啫。」

稱審計如驗身 不論大小事均報告

林智遠否認今次審計針對中大，稱中大已經同意報告內容，他亦親身接觸過相關的高層，指對方亦感謝審計署的意見。他又形容，審計署的工作猶如「驗身」，不論大小事都會指出及報告，「大家去睇醫生，驗完身，報告出咗嚟無事，我哋都會話無事。」

他又指，留意到有傳媒再跟進，了解其他院校的做法，「有其他院校都會話即刻睇，即刻自己做一個驗身，呢個係好事嚟㗎，變咗佢自己做咗驗身，我哋喺媒體又知道，可能係我哋嘅五年計劃當中預咗，可能下次就唔做佢啦。」