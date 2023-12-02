內地高等教育展｜科大廣州分校首參與　否認與港校競爭：專業不同

內地高等教育展｜由國家教育部及教育局合辦內地高等教育展，事隔約三年後恢復實體展，今、明兩日（2至3日）在灣仔會議展覽中心舉行。香港科技大學（廣州）今年首度參展，校方否認與香港院校競爭收生，又指兩校專業範疇不同，相信學校能提供香港考生在粵港澳大灣區的專業及就業發展。



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香港科技大學（廣州）今年首度參展，負責港澳台招生的歐陽老師表示，考生無須面試。學校的最低錄取標準須在2024年中學文憑試（HKDSE）中文科及英文科達3級、數學科達2級、公民與社會發展科達標、選修科目一達第三級（生物、化學、物理、組合科學）、選修科目二或M1/M2達第三級。

同時，報考學生須持有香港永久性居民身份證或非永久居民身分證、港澳居民來往內地通行證或港澳居民身份證，並參加2024年香港中學文憑考試（HKDSE)的考生。歐陽老師表示，如高才通計畫來港人才子女合乎以上條件也可報考。她補充，如學生有體藝或與創新科技相關的才能經驗，也可獲加分。

對於會否與香港科技大學形成收生競爭。歐陽老師就稱，兩所大學的專業範疇不同，廣州分校提供創新科技專業，「香港科技大學香港嗰邊專業可能都比較傳統啲。」她又指，留意最近香港學生都很願意北上讀書，相信學校能提供香港考生在粵港澳大灣區的專業及就業發展。

另外，位於廣州的暨南大學會提供共400個學額予香港DSE考生，暨南大學本科生招生辦公室招生宣傳科科員陳小姐指，今年最終報到入學的香港學生人數約1,700名。她指近年報名人數越來越多，不過入學人數維持平穩趨勢，為了容納更多學生，學校正建設新校區及宿舍。她指2019年起疫情難免影響在香港的收生人數，不過學校在兩年前安排線上教學，故影響不大。

中六生憂英文能力不足 無信心在港大學就讀

中六的麥同學表示，相比台灣、海外，內地如廣東省在地理位置上接近香港而方便回家，估計會考慮廣東、深圳的大學，亦屬意暨南大學。她表示因擔憂英文能力不足，沒有信心在香港的大學就讀，「就係驚英文過唔到關……如果要喺香港讀大學英文，你起碼要跟到佢嘅課先得。」而在本地上課用普通話的信心較大，又指學費相對便宜，一學期只需數千元。

中六區同學表示有興趣報讀中山大學、暨南大學，因為它們相對近香港，相信暨南大學在香港有認受性，而且相比香港的幾間大學收分偏低，較有把握入學。

他又指，因為偏愛文科與希望從事教育，所以特別考慮華南師範大學。不過，首先考慮在香港本地升學，內地大學則為備選，「畀自己揀第二個方向發展就系喺內地升學喇。」