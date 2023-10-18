啟德河現福鱷　魚類學會：肉食性天敵少成霸魚　倡移走作教育展示

啟德河本周一（16日）出現一米長的「福鱷」大魚，引起居民關注。香港魚類學會理事黎諾維今日（18日）在電台節目表示，福鱷屬於北美洲物種，早年因觀賞用途引入香港，過往在公園的「放生池」亦見過福鱷出沒，但強調其體積大，屬肉食性、天敵少，儘管不會主動攻擊人類，仍有一定危險性，建議當局將其移走，日後可在教育機構等展示，以作公民教育。



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香港魚類學會理事黎諾維在港台節目《千禧年代》表示，福鱷屬於熱帶魚，源於北美洲，但因觀賞、水族而引入香港多年，旺角「金魚街」亦常見不同種類的福鱷，但因其體積較大，並不算常見養殖的魚種。

他表示，過往在公園、「放生池」等亦有出現過福鱷，惟啟德河、湖泊或水塘等屬於淡水水體，均有「原居民」，包括魚類和兩棲類等，而福鱷擁有如同鱷魚的牙齒，屬於肉食性動物，適應力強，加上其外皮十分堅硬，令其天敵非常少，成為「霸魚」，估計此外地引入魚種將會對環境造成負擔，亦對人類有一定危險性，但相信不會主動攻擊人類。

被問到當局是否有需要捉走啟德河的福鱷，黎諾維則表示，「我個人覺得外來物種唔應該出現喺嗰度就應該要移除」，但亦要視為其即時影響，以及捉走福鱷時是否安全，過往亦曾出現在公園水塘移除福鱷的情況，相信是為保障小童的安全。他強調移除福鱷並不代表要人道毀滅，當局可考慮將之在學術機構等地方展示，以作公民教育之用。