台灣教育展疑禁「國立」頭銜　19間大學退出　單張塗黑僑生等字眼

「2023香港台灣高等教育展」因疫情停辦實體展覽，事隔4年再在九龍灣國際展貿中心舉行，今日起一連兩日有約40間台灣大學參展。早前有台灣媒體報道指「香港官方」要求台灣公立大學名稱不能以「國立」頭銜參展，記者比對原定攤位平面圖，最終有19間大學退出，包括較知名的國立臺灣大學、國立成功大學及國立臺灣師範大學等。



記者向各大學攤位索取近20份宣傳單張，發現有「僑生」、「教育部」、「全國」、「中華民國」、「外籍生」及「國家」等字眼，均被塗黑。有大學代表稱今年因一些特殊原因，參加大學較以前大減，參觀的香港學生也寥寥無幾。



入場學生或市民較少，現場較冷清。（何瑞芬攝）

19間台大退出參展 大多屬公立大學

「2023香港台灣高等教育展」今早11時正式開始，有主辦方人員透露，早上曾有食物環境衞生署職員到場巡查，外面也有警員巡查，但認為是正常的督導巡查及檢查，笑言:「香港都是這樣。」

記者比對現場攤位平面圖與早前公布的平面圖，發現有19間台灣大學退出今次展覽，大部份為公立大學，也包括一些台灣傳統知名學府，例如國立臺灣大學、國立成功大學、國立臺灣師範大學及國立清華大學等。

公立大學中，只有未帶「國立」二字的臺北市立大學有參展。退出大學的攤位全部變為「會談區」，當中台大、台師大及台科大原定的攤位，變成台灣夜市遊戲區。

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單張臨時刪去僑生、海外等字眼

記者收集現場約20間大學的宣傳單張，以及主辦方的資訊單張，發現有「僑生」、「海外」、「中華民國」、「教育部」、「全國」、「外籍生」及「國家」等字眼均成「禁語」，有職員用麥克筆將該些字眼塗黑劃掉。《香港01》正向主辦單位之一的海外聯合招生委員會查詢。負責協助教育展的陸委會稱，建議向主管機關教育部與主辦單位海聯會查詢。

展覽開始2個多小時，進入會場的香港學生寥寥無幾，到攤位上前查詢了解的學生更隻手可數，氣氛較冷清。有大學職員稱，今年有多間大學因政治原因未能參展，主要是公立大學，私立大學則未受影響。

對參展大學減少感可惜 文憑試生：最勁個幾所都冇嚟

明年應考DSE的張同學表示，十分喜歡台灣文化，尤其喜歡台灣作家作品，例如三毛及白先勇等，故到場了解，對台大、成功大學等名校未來感失望可惜，「最勁個幾所都冇嚟到。」

來自湖南的劉先生3年前在香港中文大學碩士畢業，曾到台灣交流的經驗，令他對台灣感興趣，故前來了解宗教文化相關的博士課程。他說，得悉因一些原因，台大等強校未有參展，感到十分可惜，會改為上網找資料。

參展大學：早上未見一名港生

位於台中的中國醫藥大學國際事務長楊良友表示，今年有多所大學未出席，有感人流較少，早上至今未見一名香港學生。他說，不為招生設目標，因其大學屬世界頂尖，中西醫結合治療癌症、中風等尤其優秀，現時大學約有70名港生，希望可招攬優秀的港生。他又說，港生進入其大學讀中醫，學校會盡力培養他，成為可在台灣、香港，甚至在國際立足的中醫師。

明志科技大學職員Monica說，其大學每年只有4、5名港生入讀，數量較少，疫情期間更加少，希望可開拓更多生源。（何瑞芬攝）

淡江大學校長：該校港澳內地生近年減半

明志科技大學職員Monica則說，其大學每年只有4、5名港生入讀，數量較少，疫情期間更加少，希望可開拓更多生源。她稱學校主要以理科為主，也有管理學院等，又笑言學校背靠台塑集團，實力較雄厚，不怕有風險。

淡江大學校長葛煥昭在開幕禮發言時指，台灣少子化問題嚴重，同樣情況也發生在香港。他表示，以往淡江大學有2100多名非本地學生，當中有1000多名是港澳或大陸地區學生，但現時已銳減至500人左右，形容影響十分大，競爭也辛苦。

出大學的攤位全數變為會談區，其中台大等大學攤位更變成夜市遊戲區。（何瑞芬攝）

《香港01》向政府查詢是否有派員到場巡視並要求遮蓋特定宣傳字眼，政府發言人回覆稱不評論個別個案，但必須指出《中華人民共和國憲法》的序言列明，台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分；任何活動涉及台灣相關事宜，必須根據《憲法》、《基本法》及一個中國原則處理。

食環署則指展覽屬《公眾娛樂場所條例》下的娛樂活動，須向署方申請臨時公眾娛樂場所牌照，故該署人員到有關場地進行視察，確認申請人已遵辦相關牌照條件後，向申請人發出相關牌照。

台灣陸委會則未回應，僅讓記者接浴主管機關教育部與主辦單位海聯會。