區議會選舉｜社署向長者中心推$2萬資助安排接送　總額料達$340萬

區議會選舉12月10日舉行，政務司副司長卓永興早前指政府高度重視今次選舉，形容呼籲選民投票是「無所不用其極」。《香港01》獲悉，勞福局早前向營運長者中心的非政府機構發信，邀請為會員提供便利投票措施，社署會向參與中心提供2萬元一筆過資助，用於交通工具及人手等安排，並在11月30日截止申請。



勞工及福利局周六晚上（2日）在社交媒體確認，社署已發信通知215間邀請所有長者中心於區選投票日當天，為會員提供便利投票措施，當中逾八成，即170多間長者中心稱將在選舉日推出便利投票安排。按參與的長者中心數目計，有關資助總額達340萬元。



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勞工及福利局局長孫玉菡在向非政府機構發出的信件表示，今屆區議會選舉，為完善香港選舉制度後首次，意義重要，而區議會選舉與每名市民的滿足感、幸福感及福祉直接相關，為鼓勵長者投票，社署將向長者中心，包括長者地區中心／鄰舍中心／活動中心，提供兩萬元一次性資助。

信件又指，該資助可用於便利長者當日投票的安排，例如特別交通等，申請截止日為11月30日，並承諾會在12月底前將有關資助發放至申請機構。信中又提醒區議會選舉宣傳資料已派發至長者中心，呼籲可張貼在顯眼位置，向長者及公眾人士宣傳訊息。

勞福局：170多間長者中心在選舉日推出便利長者投票安排

勞福局晚上近10時在社交媒體，確認向長者中心提供一筆過兩萬元消息。貼文指，為了便利長者在12月10日投票，社署邀請所有長者中心，包括長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心，為會員提供便利投票的措施，例如安排交通工具及人手，接送有需要的會員及其照顧者往返投票站。

貼文又指，社署已發信通知營運215間長者中心的非政府機構，當中逾八成，即170多間長者中心，將在選舉日推出相關便利長者投票的安排。

狄志遠稱多數長者中心會員有行動能力 對有關安排有保留

社福界立法會議員狄志遠表示有關安排值得商榷，他指大多數長者中心會員有一定行動能力，而是否容許候選人在車上監察工作人員工作、如何確保公平公正，政府應三思，不要為了推動投票率無所不用其極。

審計署長稱社署派巴士接院舍長者投票 據悉當局並沒安排

審計署署長林智遠今日在天水圍一間長者中心探訪、呼籲長者投票時曾稱，社署會於區選當日安排巴士接載「老人院院舍朋友」往投票。不過，其後多名院舍業界均指未有聽聞有關安排。據悉，勞福局及社署除了晚上公布向長者中心提供一筆過兩萬元資助外，未有計劃安排工具接載「院舍」院友往投票。