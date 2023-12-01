區議會選舉｜郭卓堅指提名機制存在不公　法官裁定郭敗訴

「長洲覆核王」郭卓堅早前入稟申請司法覆核，指區選候選人須經地區「三會」（分區、防火及滅罪會）委員提名是違反《基本法》保障的選舉權。案件昨（30日）在高等法院審理，郭指政府委任的「三會」成員傾向互相提名，令民主派人士被拒諸門外。法官高浩文今（1日）頒下判辭，裁定郭敗訴。



申請人郭卓堅，答辯人為特首李家超，政制及內地事務局局長曾國衞和律政司司長林定國被列為利害關係方。

郭卓堅就區選提名提覆核。（資料圖片／朱棨新攝）

郭認為現行制度限制了選民的選擇

郭在昨日聆訊指，「三會」委員或會傾向互相提名，並指本屆區選75.4%參選人均是「三會」成員。這個做法凌駕選民意願，限制了選民的選擇，某些受歡迎人士因未獲提名無法參選，被視為反對派的民主派人士，更遭拒諸門外。

本案裁決不會影響即將舉行選舉

郭又指，即使政府要確保參選人是愛國者，仍可採用現有方法，包括區議會資格審查委員會審查參選人。此外是次申請不影響下周日（10日）舉行的區選，因只有選舉呈請，才可影響選舉結果。

政府指此做法是因時制宜

政府回應指，現時做法是為「因時制宜」處理本屆區議會的亂象，例如有區議員利用議會資源作其他用途，亦有受歡迎但沒有參選地區事務的參選人，當選後把區議會變成政治平台。郭稱新提名制會令民主派人士被篩選也只屬猜測，缺乏證據支持，若有意參選的人過往有參與地區工作，相信不難取得提名。

案件編號：HCAL 1978/2023