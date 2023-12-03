渣打藝趣嘉年華今午舉行壓軸巡遊　巨型木偶再次穿梭銅鑼灣鬧市

闊別五年，渣打藝趣嘉年華再度在銅鑼灣維園舉行，今午（3日）舉行壓軸巡遊，逾400名中、小學生在本地藝術家帶領下，於鬧市巡遊穿梭、展示10座高達4米的巨型木偶。主辦方指，一連兩日的節目吸引近10萬名本地市民及遊客到場參與，巨型木偶巡遊、再次穿梭銅鑼灣鬧市，也在疫後為公眾帶來歡樂氣氛。



+ 3

渣打藝趣嘉年華2023昨日開鑼，一連兩日在銅鑼灣維園舉行，嘉年華今年以法國著名作曲家聖桑的作品《動物狂歡節》為主題，一連兩日的節目有逾5,000名青少年、超過350名義工及42組本地藝術單位參與籌備，會場內設有18個互動藝術攤位、有70個青少年藝術團隊演出、並展出逾6,000件藝術作品。

嘉年華的壓軸巡遊也於今午在銅鑼灣鬧市舉行，逾400名中、小學生在本地藝術家帶領下，由維園出發巡遊，展示由專業藝術家與學生親手製作的10座高達4米的巨型木偶、逾250件嘉年華服飾及巡遊作品。

活動中展出的作品選取不同地域和風格，如墨西哥艷麗色彩風、非洲民族風、亞洲紙藝術風、科幻金屬風、北歐簡約風等為創作靈感。其中香港藝術家陳詩歷的大型木偶作品「墨西哥艷麗色彩風雞泡魚」是首次使用新科技及AI軟件協助創作，將圖案拼在雞泡魚身上，再以全人手縫製於白布並縫合魚身。

渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正、渣打香港區行政總裁禤惠儀、香港青年藝術協會創辦人麥蓮茜均有到場主持壓軸巡遊的起步禮。

渣打藝趣嘉年華是為期6個月的青少年教育計劃，由香港青年藝術協會主辦、渣打銀行慈善基金贊助，計劃透過藝術，為青少年提供學習及表演機會，每年均會以一連兩天免費開放的嘉年華及大型木偶巡遊作為總結。

首屆渣打藝趣嘉年華於2001年在赤柱廣場舉行，於2008年移師至銅鑼灣維多利亞公園，至2012年壓軸巡遊首次延伸至銅鑼灣鬧市，2013年更曾有夜光巡遊。後來在新冠疫情期間，嘉年華也以網上形式舉行。