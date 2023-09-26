創新科技嘉年華｜海綿都可「智能」　城大研發可選擇性吸油

創新科技署主辦的「創新科技嘉年華2023」將於10月28日至11月5日在香港科學園舉行，場內共有38個攤位，將展出包括智能海綿、5G雲端機械人系統等多項本地創新發明及科研成果。現場也會舉辦約150場不同主題的創科工作坊，市民到場，可免費參與所有活動。



今年的創新科技嘉年華2023以「智慧生活 綠色科技」為主題，獲得50個合作夥伴支持，場內設置38個攤位，展出多項本地創新發明和科研成果，部分攤位設有互動遊戲。

主辦方今日（26日）也舉行新聞界預覽，創新科技署署長李國彬亦有出席，並指推廣創科文化是創科署的工作重點之一。

預覽展出部分參與團隊的研發項目，由團隊代表介紹其作品的意念來源、研發過程、特色、功能和應用範疇，包括由香港城市大學研發的「智能海綿」，是一種多功能、選擇性吸油海綿，可用於各種環境，包括水產養殖過濾系統、家居油脂清洗，以及鹹淡水域油污清理。

創新科技署主辦的「創新科技嘉年華2023」將於10月28日至11月5日在香港科學園舉行。（資料圖片）

由香港應用科技研究院研發的「5G雲端機械人系統」，則通過結合先進的5G、雲端運算和機械人技術，於複雜環境中自主導航，執行精細任務，從而提高效率和生產力，同時降低人為干預和風險。

中華基金中學的學生也在預覽中介紹其研發的「走塑．蠟『唧』行動」，以蜂蠟、松香和大豆渣等物料，替代塑膠作為3D打印的原材料。這項發明早前在香港新一代文化協會主辦的第25屆香港青少年科技創新大賽中獲獎。

在嘉年華舉行期間，現場會舉辦約150場不同主題的創科工作坊，當中包括親子工作坊，另有約35場網上講座，主題包括空氣污染、人工智能等。所有活動費用全免，但市民要留意，部分活動須預先登記，詳情可查閱活動網頁。