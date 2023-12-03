日本大叔澳門旅遊塔玩「笨豬跳」後送院不治　玩家要簽「生死狀」

【Bungee Jump/ 笨豬跳/ 澳門旅遊塔】一名持日本護照的56歲男子今日（3日）於當地著名景點旅遊塔進行「笨豬跳」之後，在落地後氣促，其後沒有呼吸及心跳，被送往山頂醫院搶救，到晚上證實不治。



根據澳門旅遊塔笨豬跳冒險活動，參加者必需填寫一份俗稱「生死狀」的責任釋除書，如患有高血壓、心臟問題、氣喘或聾啞等疾病等需向工作人員申報，有這些問題不一定會被禁止參加。



澳門旅遊塔。（資料圖片）

玩一次要近3000元

事發於下午近4時半，該名56歲持日本護照男子在玩「笨豬跳」後回到地面，但之後感到氣促，其後失去呼吸及心跳，身體沒有表面傷痕，消防員將男子送往山頂醫院搶救，惟取終返魂乏術，證實不治。

澳門旅遊塔笨豬跳冒險活動由全球連鎖冒險旅遊公司「AJ Hackett」負責營運，費用為每位2,888澳元。

有心臟問題、氣喘等要申報 不一定禁止玩

官方網站列明，參與活動之前，參加者必需填寫一份俗稱「生死狀」的責任釋除書。參加者如患有高血壓、心臟問題、糖尿病、懷孕、癲癇、曾經脫臼、義肢神經系統疾病、扭傷、氣喘或聾啞等疾病，有責任向工作人員申報。但官方網站列明，這些健康狀況，不一定會令客戶無法參與冒險活動。

陳冠希2006年在澳門旅遊塔「笨豬跳」，在離地30米始反彈，刷新錄

陳冠希2006年同一場地 離地30米始反彈創紀錄

有「笨豬跳之父」之稱的AJ Ｈackett及藝人陳冠希於2006年12月17日在澳門旅遊塔共同挑戰兩項世界紀錄。ＡＪＨackett將從233米的澳門旅遊塔高空跳台躍下，直至離地14米才反彈，試圖打破六年前所創的「從建築物躍下之最高笨豬跳」世界紀錄；陳冠希則以同一高度躍下，在離地30米反彈，要創出「世界上最高的商業笨豬跳設施」健力士世界紀錄。

結果當日因風大，推延兩個多小時才開始，陳冠希與主持對談一輪後，正式開始，一躍而下，完成挑戰。當年有報道指，大會為他投保300萬美元。