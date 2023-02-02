海洋公園歷險主題區3月招標　或引入「笨豬跳」　最快明年有得玩

香港或有得玩「笨豬跳」（Bungy Jumping）。海洋公園將於3月就在山上園區興建「歷險主題區」展開招標，選址為現時越礦飛車一帶。行政總裁黃嗣輝今日（2日）表示，由於地處山坡及海邊，有條件引入飛索及笨豬跳等新設施，最終視乎中標計劃。



園方指有一定數量本地及外地相關設施公司對計劃有興趣，早前更已入園「上山下海」視察，園方會向其發出標書，若成事的話，新玩樂設施最快明年落成。



「零售飲食娛樂商業區」流標 主席龐建貽：不排除取消

海洋公園近年陷入財困，2021年制定一系列「重生方案」，增設3大全新主題區，包括「零售丶餐飲及消閒主題區」、「歷險主題區」及「健康主題區」。園方去年2月就山下的「零售飲食娛樂商業區」計劃招標，惟項目直至7月截標時無投資者入標，「流標」收場。

海洋公園董事局主席龐建貽不排除取消「零售飲食娛樂商業區」。（倪清江攝）

董事局主席龐建貽今日出席與傳媒新春活動時表示，會參考新消費模式及附近港鐵新大型商場，重新作出安排，不排除取消「零售飲食娛樂商業區」。

不過園方仍會在下月就「歷險主題區」展開招標，採取設計、建造和營運（BOT）形式發展，由中標公司承擔營運收支。黃嗣輝今次顯得有信心，他指有一定數目的相關設施公司對計劃有興趣，當中包括本地公司，園方已完成初步審議，將向合資格的公司發出標書。

「歷險主題區」選址為現時越礦飛車一帶，屬山邊位置，對下是大海，適合「笨豬跳」和飛索等設施，最終是否引入，視乎中標計劃。他指這類設施建設時間只需數個月，因此估計最快明年初可以推出。

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另外，龐建貽表示，本港開關後，內地旅客比率回升2至3成，東南亞遊客也增多，農曆新年的非本地客佔1成多，他相信待更多口岸重開後，入場人數會進一步上升。

商業營運執行總監鍾志超表示，現時公園有1,600名全職員工，正招聘350名全職員工，但同樣面對請人難，如兼職員工不欲連續工作太多日。目前公園每周開放五日，要有足夠人手才可擴至六或七日，或部份設施暫停開放。

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