港人芭堤雅玩笨豬跳斷繩　急墮湖險喪命怨園方缺保障：差少少死埋

泰國向來是港人旅行熱門國家，疫情放緩後全球旅遊業復常，港人Mike與同事一行6人於今年2月到泰國旅行，其中一日行程是到芭堤雅一個樂園玩笨豬跳。當Mike玩笨豬跳時，詎料途中腳上的繩索突然斷開，他隨即從約5米高半空向下直插湖泊水底，導致左邊身軀、胸口及肺部多處受傷。樂園職員立即救起Mike並將他送院治理，幸好他毋須動手術及留院治療，園方僅向Mike賠償笨豬跳費用及在泰國的緊急門診金，共約2,000港元，如Mike要索賠返港後的醫療費用，就要同意放棄追究園方責任。



Mike對此非常不滿，認為極不合理，惟向當局投訴無果，幸他在出發前有購買旅遊保險，加上自身原有的保險，最終在港的所有醫療費用都獲得賠償，但他猶有餘悸埋怨：「我差少少就死埋，成身傷晒（樂園）先畀返千幾蚊我，不如我比千幾蚊你，你跳一次。」



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笨豬跳繩索突然斷繩 直插湖泊險喪命

Mike一行人經中介介紹到該樂園玩射擊活動，他與其中一名同事更挑戰玩笨豬跳，當時職員給他們一張寫有泰文及英文，相信是寫上保險條項的文件，他們沒多想就簽了名，然後便乘搭吊車，緩緩上升至約10層樓的高空。Mike憶述︰「（同事跳完）彈返上嚟，見到佢個樣好開心、好high，跟住我仲即刻衝過去話︰『我要玩！』」，殊不知他差點因此喪命。

職員將繩索綁在Mike的腳上，當吊車到最高點時就把他推下去。Mike張開雙臂，從約30米高處一躍而下，詎料當墮至距離水面約5米時，繩索突然斷開一半，他隨即直插跌入湖泊水底。

Mike與同事今年2月去了泰國旅行，詎料差點發生致命意外。（黃學潤攝）

他形容在高處跳下當刻已經害怕不已，全程緊閉眼睛。但當回神時，卻發現自己墮進水裏，「個陣時我係合埋眼，諗住佢會彈返我上嚟」、「（我）一有意識就（諗）︰點解我係水底入面？」

幸好當時Mike神智清醒，能夠迅速自行游上水面，數名樂園職員亦馬上跳入湖救援，並將他送院治療。Mike憶說︰「一開始痛到頭都暈埋。因為我係胳肋底落去先，所以我呢邊（左邊）半邊身係傷晒。上到（水）嚟我唔知自己有幾傷，淨係知成身好痛。」

樂園職員見狀馬上跳入湖救援。（受訪者提供）

急插水底致「周身傷」 樂園僅供少量賠償

由於Mike跌進湖泊時是腋下先落水，故腋下沒了一層皮，滲出血水、左邊膝蓋撞至瘀青及腫痛、左眼紅腫、胸口和側腹等肌肉全都疼痛得很。他在當地醫院照了X光和超聲波，當地醫生均稱他沒有大礙。當地醫生沒有為他包紮及清洗傷口，只給了幾粒止痛藥便讓他即日離開，Mike直言「好黐線！」

及後，Mike向樂園投訴及索償，樂園職員則表示只可以退回約500港元的笨豬跳費用，以及約1,800港元的泰國緊急門診金，共約2,300港元。但如果要樂園賠償Mike回港後的醫療費用，則要簽名同意放棄追究園方責任。Mike對此十分不滿︰「我哋梗係唔肯簽。因為我知道佢哋係攞嚟claim（索償）保險，我又係claim保險，咁不如我claim返自己保險公司。因為一來一回，我要經泰國嗰邊claim，我梗係香港claim啦！」

Mike照原定計劃回港並到醫院檢查。他在醫院進行了電腦斷層掃描（CT Scan）、X光掃描和磁力共振（MRI），不幸中的大幸是他的傷勢多是皮外傷，惟電腦斷層掃描顯示他的肺部有少許受感染，懷疑是因為急墮時導致震傷，或誤喝了骯髒的湖水而受感染，導致經常咳嗽。Mike亦要到骨科及眼科檢查，「（我）以為骨折，肋骨凹咗，因為斷咗有機會拮到內臟，入到醫院冇內出血先鬆一口氣」。最後他在港要留醫3天，以及持續做物理治療。

Mike形容自己「差少少死埋」，當被問及是否想過玩笨豬跳有機會喪命，他激動地道：「梗係冇諗會死啦！咁我死就唔會玩！黐線㗎咩你當我！」然後無奈嘆謂︰「但係冇，都冇辦法，（繩子）就真係斷咗，呢個真係估唔到，估唔到係會斷。」

為保障自身 籲旅行前購買旅遊保險

意外後有當地人跟Mike說，曾有外國人在芭堤雅的樂園玩笨豬跳時出事故身亡，所以Mike提醒，笨豬跳是危險活動，即使是跌進水仍有機會死亡，「如果我高少少落嚟就會死」。

另外，Mike也提到，當時與樂園職員在討論賠償問題時，他們曾透露過之前該樂園出現幾次事故，但並沒有說明是否笨豬跳出事。他指，職員提及此事並不是出於內疚，而是說明他們一直都只會賠償當地醫療費用，所以對Mike也不會例外。

今次意外Mike共花了逾5萬港元醫療費用，由於他在旅行前有購買旅遊保險，再加上其他自身原有的保險，今次所有費用都能向保險公司索償，從事保險業的他直言︰「無論你玩唔玩呢啲（極限運動）都好，保險都一定要有，一出事就好大鑊！」他解釋，由於他不是泰國公民，如果當時他要在當地做手術，將要付費昂貴的醫療費用；萬一傷勢十分嚴重，需要回到香港醫治，旅遊保險大多都能提供醫療專機，送回香港治理。

盧覺強︰繩索可能有老化問題 「正常無可能會斷」

理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強，以Mike身高181厘米，170磅（約77公斤）來計算，當時繩索斷開後，他跌入水的速度為時速80公里，估計當時他身體所承受的衝擊力約530磅，足以震傷內臟，幸水為軟身，能夠卸去部分的衝擊力。他又提到，當Mike跳下去時，繩索所承受的衝力為約439磅。盧覺強估計，繩索可能有老化問題，否則「正常無可能會斷」。

理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強估計，繩索可能有老化問題，否則「正常無可能會斷」。（資料圖片）

胡慧沖籲參與極限活動前要先衡量風險

有「泰國旅遊通」之稱的胡慧沖對於是次意外感到驚訝︰「笨豬跳甩繩，可以死人㗎喎！佢（Mike）只係皮外傷，真係好彩得好緊要。」他指，經歷疫情3年，不少能夠玩笨豬跳的地方已倒閉結業，加上笨豬跳近年在泰國已經不流行，自己亦甚少聽到有人宣傳笨豬跳，因此估計有機會是因為經過3年沒有旅客到訪，導致樂園的繩索日久失修，釀成意外。

胡慧沖提醒港人，無論是去泰國，或是其他國家，都避免參與危險性高的活動。他又指，即使有購買旅遊保險，保險也未必覆蓋危險活動意外。另外，他提到在參加極限活動前，職員普遍會讓遊客先在同意書上簽名，同意自行承擔風險，一旦簽了名，就只能「蛇蟲鼠蟻各安天命」，即使出現意外，也未必得到賠償，呼籲在簽名前先衡量可承擔的風險。

胡慧沖呼籲港人在玩極限活動前，要先衡量自身可承擔的風險。（胡慧沖facebook圖片）

投訴不果 冀港人外地玩極限運動注意安全

回港後Mike亦有發送電郵到泰國旅遊局及其facebook投訴，希望當局可以正視樂園賠償不公及安全問題，從而保障旅客安全，惟截稿前仍未收到對方回覆。《香港01》記者曾嘗試聯絡泰國旅遊局及涉事樂園，惟同樣未收到回覆。

Mike指涉事樂團有不同的設施及活動供遊客體驗，例如滑翔機、跳傘、水上活動、射擊及笨豬跳等，故很多不同國籍遊客專程到訪，甚至意外當日他亦有看見港人前來，「因為呢個樂團嘅規模係大，都幾多人去玩。所以我都想啲人知道呢樣嘢（笨豬跳）嘅危險性，因為下次（繩索）再斷多幾個，未必有我咁好彩」。