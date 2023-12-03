自訂車牌｜「168888」以21萬扑搥　代表C朗「MU CR7」底價成交

運輸署今日（3日）公開拍賣240個自訂車牌，寓意發財的「168888」以21萬「扑搥」，為全場最高成交價的車牌。至於英超曼聯（Manchester United）及球星C朗拿度簡稱的車牌號碼「MU CR7」無人競投，以底價5,000元成交。



▼最新14個天價車牌（第12至第1位，截至2023.2.12）▼



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「1L0VESZ」以5.6萬元成交 我愛深圳？

運輸署今日（3日）公開拍賣240個自訂車輛登記號碼，其中182個，共售出款項249.5萬元。其中車牌「168888」諧音「一路發發發發」，最終以21萬成交，為全場最高金額。其次為「XXA」，雙行排列後尤如表情符號，以9萬元成交。

其餘有寓意的車牌亦以五位數車牌，如「1L0VESZ」以5.6萬元成交，未知申請人是否代表「我愛深圳」；「W1NG8888」以4.8萬元成交；順序英文字母車牌「ABCD1」以4萬元成交、翻釋為中文後有額外意思的「B1GBEAR」以4萬元成交、 「BEARB」以3.6萬元成交；「66 WW」以3.4萬元成交。與車款型號同名的「RX7 FD3S」、其他「CHEN88」、「X MY X」亦以3萬元成交。

▼12月3日 運輸署自訂車輛登記號碼拍賣結果▼



「快快食奶奶」以9000元成交

港人經常用來開玩笑的諧音「55699」代表「快快食奶奶」，僅以9,000元成交。其他有意思的的車牌，包括「MY SUN」亦以9,000元成交；「S0ULB0Y 」則以8,000元成交。

代表效力英超曼聯（Manchester United）的球星C朗拿度的「MU CR7」，以底價5,000元開售，只一口承價扑搥。

共有58個自訂車輛登記號碼由於在拍賣會中未有人士競投，根據法例有關號碼將會以特別費用5,000元分配予申請人，申請人所繳付的按金將視為特別費用的繳款，包括仿似點心英文的「D1MSUM H」。

▼2月12日 新春車牌拍賣「R」車牌以2550萬元成交▼

