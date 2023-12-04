馬會浪琴賽吸引24匹名駒來港爭1.18億獎金　馬匹檢疫安排逐項睇

香港賽馬會將於下周日（10日）在沙田馬場舉行大賽事「浪琴香港國際賽」，當日共上演四場國際一級賽，賽程由1,200米至2,400米，總獎金高達1.18億港元，創歷來新高。來港參賽的世界級名駒多達24匹，是自2018年以來新高，超越疫前，馬會是如何做好馬匹檢疫？



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海外賽駒賽前全程與本地馬匹分隔

馬會表示，今年來港參加浪琴香港國際賽事的世界級佳駟有24匹，牠們來自六個國家：日本、法國、愛爾蘭、新加坡、英國及阿聯酋。

馬會稱每年舉辦超過30場國際賽事，海外馬匹抵港後的檢疫制度是成功舉辦國際賽事中的重要一環，馬會建立一套嚴謹的檢疫制度，不但海外賽駒在賽前須全程與本地馬匹分隔，馬會對馬房人員及騎師等也設有嚴格要求，確保為馬匹提供公平、公正及安全的環境作賽。

．在離開原居地90日前，海外賽駒必須接種基本流感針或加強劑；14天前要進行檢疫要求的指定馬病測試；離境前一天要完成官方獸醫檢驗及最後體檢報告等，確保身體健康才可來港參賽。

．海外賽駒須於賽前最少一星期抵達香港，以完成所有測試後才會獲准出賽。

．海外馬匹抵港後，會被送到位於沙田馬場的檢疫馬房，隨即會安排抽取鼻液、尿液及血液樣本，進行馬流感及禁藥檢測；馬匹其後也會接受診療獸醫的檢查，確保旅程後健康及身心狀況良好。

．進入檢疫馬房的人員必須遵循生物安全程序，例如消毒手部和鞋類，以及穿上保護衣等。

．海外馬匹在港逗留期間，馬會確保海外賽駒與本地馬匹全程分隔，包括海外馬匹會與本地馬匹分開進行晨操，本地馬匹完成操練並返回馬房後，再輪到海外馬匹進行晨操。

．如騎師會策騎海外馬匹，必須準備兩套策騎裝備。策騎完海外馬匹後，騎師當日不可再接觸本地馬匹，也不可進入本地馬房。

．參與浪琴香港國際賽事的所有賽駒，不論是海外馬匹或本地馬匹，均須於出賽前一天接受馬會獨立的監管部門獸醫事務部檢驗，若馬匹出現任何不適宜參賽的狀況，仍會被安排退出。

馬會經理：如住「檢疫酒店」 設獨立冷氣及抽風系統

馬會國際獸醫聯絡及流行病學高級經理林嘉豪表示，這個檢疫制度涵蓋馬匹來港前至離開香港的這段時間，確保所有參賽馬匹可以在公平、公正及安全的環境下作賽，並且順利返回原居地。在過去多年，海外的馬壇人士對馬會建立了信心，吸引到愈來愈多的海外佳駟來港作賽。

馬會檢疫馬房經理曾家偉以「檢疫酒店」來比喻檢疫馬房：「我們會把來自同一地方的馬匹，安排入住同一座檢疫馬房，由於各座有其獨立冷氣及抽風系統，所以可以確保各駒健康。」他稱最難忘的經歷就是當海外馬匹到達馬房後，會提醒相關的馬房人員即時收取馬匹尿液，因為若果錯失那個時機，便要多等數小時，這樣會影響之後的流程及安排。