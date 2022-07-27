確診大廈｜增860幢總數再達萬幢　海璇、半島豪庭、浪琴園等上榜

本港疫情反彈，衞生防護中心周三（27日）公布，新呈報860幢確診大廈。根據衞生防護中心更新確診大廈名單，過去14日共有10,184幢大廈出現確診者，總數第三日維持逾一萬幢。



新增出現確診者的大廈方面，新呈報出現確診者的大廈包括紅磡半島豪庭、奧運站凱帆軒及浪澄灣、北角海璇2座、南區大潭道浪琴園及淺水灣道37號等。



▼部份確診大廈▼



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城市花園、嘉亨灣、太古城有居民新確診

根據當局周三更新的確診大廈名單，過去14日累計共有10,184幢大廈出現確診者。新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至7月26日，共有860幢新呈報。

在港島，中西區新呈報出現確診者的大廈中包括The Richmond、尚雅苑、帝后華庭1座、浚峯、瑧璈及蔚然等。東區則新呈報嘉亨灣1及2座、城市花園6座、太古城恆山閣及碧藤閣、康翠臺3座及海璇2座等。

南區新上榜大廈則包括南濤閣、懲教署職員宿舍3座、浪琴園3座、海怡半島海寧閣、淺水灣道37號1座等。灣仔區新呈報則包括V Happy Valley、梅苑、光明臺1座及蔚雲閣等。

▼7月27日確診大廈名單▼



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曼克頓山、匯璽共三幢有住客染疫

九龍方面，油尖旺區新上榜大廈涉及西九龍紀律部隊宿舍1座、文英樓、仕德福山景酒店及壽菊樓等。深水埗則新呈報大廈則包括美孚新邨5幢大廈、泓景臺7座、曼克頓山3座、匯璽1A及8座。

九龍城則新呈報維港．星岸5座、黃埔花園紫荊苑11座及銀竹苑1座、昇御門1座，以及嘉朗豪庭等。

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將軍澳Capri 、君傲灣、天晉皇鑽海上榜

新界方面，沙田新呈報大廈包括美柏苑、美田邨美致樓、聽濤雅苑7座、富豪花園文禧閣，以及新港城N座等。北區上水警察宿舍2座、嘉盛苑嘉揚閣、皇后山邨皇滙樓及皇順樓及粉嶺名都嘉麗閣等。西貢及將軍澳新上榜大廈則有Capri 10座、叠翠軒1座、君傲灣2座、天晉1期皇鑽海等。

屯門新上榜大廈則有三聖邨進漁樓、啟豐園1座、富泰邨君泰樓、屯門湖康警察宿舍1座，以及悅湖山莊13座等。而元朗新呈報大廈則包括Yoho Midtown M2座、嘉湖山莊樂湖居7座及麗湖居7座、天華邨華逸樓、尚悅10座，以及新元朗中心2座。

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