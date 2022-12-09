賽馬｜浪琴香港國際賽事周日舉行　陳國基：香港已重返舞台

馬會年度重點賽事浪琴香港國際賽事下周日（11日）於沙田馬場舉行，並會越洋轉播至超過80個國家及地區。賽馬會今天（9日）晚上舉行歡迎晚宴，全球賽馬及馬術界的多位領袖和海外知名馬主提早聚首一堂，並向騎師麥道朗頒發2022年浪琴全球最佳騎師獎。



政務司司長陳國基表示，賽事獲全球馬壇的重要人物參與，明確反映他們對香港投下信心一票，馬會亦透過舉辦這項國際賽馬盛事，向世界證明香港已重返舞台。



逾百名海外賽馬界人士出席歡迎晚宴

馬會表示，浪琴香港國際賽事向來被譽為「世界草地錦標大賽」，為期一周，全球頂尖賽駒、練馬師及騎師來港，與一眾本地菁英屆時一較高下，今天晚上舉行的歡迎晚宴，有逾百名海外賽馬界嘉賓來港出席，包括全球賽馬及馬術界的多位領袖和海外知名馬主。

周日舉行的香港國際賽事當日將會上演4項一級賽，由46匹來自7個國家及地區的賽駒爭逐殊榮。連場賽馬及馬術業界會議，亦會於香港國際賽事周舉行，包括國際賽馬組織聯盟及亞洲賽馬聯盟的執行委員會會議，以及國際馬匹體育聯盟的周年大會。馬會的多位高層在該等組織中出任要職，即將負責主辦及主持上述會議。

陳國基：明確反映馬壇重要人物對香港投下信心一票

政務司司長陳國基今日在晚宴上讚揚馬會在新冠疫情期間保持專業、克盡己職，不遺餘力舉辦香港國際賽事，得到全球馬壇的重要人物參與，明確反映他們對香港投下信心一票，亦展示本地世界級賽馬的實力。他認為馬會多年來成功舉辦這項國際賽馬盛事，不但做到「馬照跑」，象徵香港繁榮，更向世界展示香港作為全球賽馬運動中心的地位，又指這項盛事今年一再載譽歸來，向世界證明香港已重返舞台。

賽馬會行政總裁應家柏（左二）、國際賽馬組織聯盟副主席Brian Kavanagh（左一）、國際賽馬組織聯盟副主席Horacio Esposito（左一）、浪琴香港澳門區副總裁郭靖心（左二）出席晚宴。（賽馬會提供）

馬會主席利子厚則指，香港作為國際金融中心的地位，可見於國際金融領袖投資峰會，香港作為全球賽馬運動中心的地位也日益提高，單是周日的賽事便會越洋轉播至超過80個國家及地區。

騎師麥道朗今年合共贏得全球百大一級賽排名榜上9項賽事，今日晚上獲頒「2022年浪琴全球最佳騎師獎」。頒獎嘉賓馬會行政總裁兼國際賽馬組織聯盟主席應家柏形容，麥道朗的氣勢實「銳不可擋」。

2022年浪琴全球最佳騎師獎得主麥道朗。（賽馬會提供）

麥道朗全年大部份時間均雄踞排行榜之首，最終得到142分，比第二名得到96分的三屆得主莫雅總分差距多達46分。麥道朗今年先後夥拍「愛禮物」、「卡西卡人」、「家事國事」、「綠化帶」及「雍容爾雅」5匹冠軍賽駒，勝出全球百大一級賽排名榜上合共9項賽事。」