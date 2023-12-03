肺炎支原體感染會是另一場傳染病危機嗎？

內地最近爆發肺炎支原體感染，不少家長感到擔憂，同時香港亦有零星個案。根據衞生署恆常抽查檢驗，今年上半年未有發現個案，但下半年開始發現零星個案，其中9月及10月抽查樣本的陽性比率上升至1.3%及1.4%，數字雖然未見嚴重，但亦有社區爆發的風險



撰文：醫善同行醫學顧問、感染及傳染病醫學會會長連慰慈



醫善同行醫學顧問、感染及傳染病醫學會會長連慰慈

「肺炎支原體」並非病毒，而是細菌，每3至7年便有可能出現一次社區爆發。患者病徵與新冠肺炎、流感等呼吸道疾病類似，同樣會引起急性呼吸道感染，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，其中在健康及年輕的幼童中較為常見，但大部份患者的病情不會特別嚴重。至於一些免疫力較弱或病情嚴重病人，可能會出現皮疹、貧血等嚴重併發症。

咳嗽、打噴嚏等所產生的飛沫，是肺炎支原體最主要的傳播途徑，細菌容易在人群中快速傳播，學校和遊樂場等兒童密集的地方特別容易成為傳播熱點。

咳嗽、打噴嚏等所產生的飛沫，是肺炎支原體最主要的傳播途徑，細菌容易在人群中快速傳播，學校和遊樂場等兒童密集的地方特別容易成為傳播熱點。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

近月求診的個案中，亦有部份個案是疑似肺炎支原體感染。若醫生有所懷疑，會安排病人接受呼吸道樣本核酸測試，在短時間內便可得悉是否確診，方便醫生進一步斷症及安排藥物治療。在臨床的病例中，曾有一些個案是小朋友求醫，其父母表示自己或親友早前亦曾有類似病徵，可見會形成感染群組，容易傳播予身邊人士。所以要時刻保持個人衛生、勤潔手、及在有需要時戴上口罩。

最近有一些報道提及小朋友一旦感染，可能需要「洗肺」。香港一般會稱為「支氣管鏡」治療，做法是從口或鼻放置支氣管鏡進入肺部，再用生理食鹽水沖洗肺部，但並非為一般常規的治療程序，醫生會根據個別患者臨床情況而作決定。

一般而言，由於「洗肺」屬於入侵性治療，而且可能需要麻醉，除非肺部充滿大量濃痰，或是濃痰阻塞導致肺部不張等肺炎重症患者，才需要考慮接受支氣管鏡治療，否則普通病人一般只需對症下藥，例如處方抗生素及退燒藥、止咳藥等支援性藥物治療。

至於有指肺炎支原體感染會造成「白肺」現象，一般來說，肺炎病人接受X光檢查時，其肺部會呈現白色，病情嚴重者，白色影像的面積會佔更多。有些醫生會形容為「白肺」，但並非「肺炎支原體」獨有的情況，其他致病原例如肺炎球菌等引起的肺炎，X光檢查時亦有機會同樣情況，最重要是如有身體不適情況，要盡早求醫。

有指肺炎支原體感染會造成「白肺」現象，一般來說，肺炎病人接受X光檢查時，其肺部會呈現白色，但並非「肺炎支原體」獨有的情況。（東莞市婦幼保健院）

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

