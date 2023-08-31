商人涉扮廉署人員套料　稱自拍證據送廉署　反被加控妨礙司法公正

商人疑助女友調查車禍索償案，涉嫌冒充廉署人員要求診所職員提供資料。案件今（31日）於西九龍法院續審，商人出庭自辯，指向其女友索償的夫婦，疑使用虛假醫療文件，尤其索償孕婦的病假記錄，與其預產期不符。商人為查線索，才致電診所職員。他強調通話期間沒有冒認廉署人員，卻被廉署起訴。他質疑診所「有陰謀」，為證清白，遂拍攝YouTube影片指控職員，並主動把影片連結發給廉署人員，卻反被加控妨礙司法公正罪。



被告譚榮柏 （67歲），被控於3項冒充廉署人員罪，指他分別向3人冒充廉署人員；另被控5項妨礙司法公正罪，指他於本案審訊前，在YouTube上載5條影片，聲稱控方5名證人，曾偽造對他不利的閉路電視片段。

被告譚榮柏自辯稱他自拍證據交廉署，結果反被加控妨礙司法公正罪。(資料圖片)

保險公司求證索償者用假文件

被告自辯稱，他的前女友於2017年遇上車禍，遭到一對羅氏夫婦民事索償，案件最終和解，前女友需要賠償，但其保險公司表明不願賠款，除非被告能夠證明索償者使用虛假文書，否則便須自行承擔賠償金額。

羅妻懷孕日期不符

被告質疑羅氏夫婦的醫療文件造假，根據羅氏夫婦倆的病假記錄，羅妻聲稱當時懷孕，其預產期應在2017年9月中，醫療報告卻指她在同月下旬仍有身孕。

5次電話對話無冒認廉署職員

被告續指，他向入境處追查羅太兒子出生日期，職員要求他提供更多指控羅氏夫婦造假的「犯罪證據」，即偽造文書的工具。於是他致電診所查詢，打算追查羅氏夫婦主治醫生所使用的電腦，但強調與診所職員5次通話中，均不曾冒認廉署職員，惟他卻因此被廉署起訴。

認為診所有陰謀

他為證清白，再拍攝涉案YouTube影片，指控診所閉路電視片段造假，並將影片連結發送予廉署人員。被告認為，診所「有陰謀」，職員均被收賣。

控方質疑，為何被告有懷疑為何不報警？被告解釋，他原本打算從入境處蒐集證據，因本案相關文件已被廉署收走，並稱會待本案完結後，要求警方協助追查羅氏夫婦兒子的出生日期。

案件編號：WKCC3845/2022