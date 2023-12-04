甯漢豪稱不浪費中央心血　有方艙可成外勞宿舍　啟德地轉搞文創？

新冠疫情雖已消退，但社區隔離設施仍未清拆，當中備受關注的隔離設施就是位於市區的啟德方艙醫院。發展局局長甯漢豪接受傳媒訪問時透露，有人提出可作文青、創意產業設施，當局會聽取有關意見。至於新界區的方艙，甯漢豪就稱未來有不少如北部都會區的大型工程，如果將新界其中一個方艙，改成外勞宿舍屬合適，她強調中央援港的心血絕不會浪費。



甯漢豪稱，如果將新界其中一個方艙，改成外勞宿舍屬合適。（資料圖片）

隨著疫情消退，各區的社區隔離設施已停止運作，當中位於市區、擁有海景的啟德跑道區方艙，其後續用途最受社會關注。

↓↓啟德方艙醫院環境↓↓

甯漢豪接受《鳳凰秀》訪問時指，坊間雖然期望啟德用地長遠規劃用於商業用地，但如果短期內有意見提出用來作文青、創意產業設施，配合郵輪碼頭，是一個有旅遊潛力的發展方向，當局亦會多多聽取社區的意見。

她續指，香港不少如北部都會區的大型工程都位於新界區，認為如果要尋找一個外勞宿舍的選址，新界其一個方艙會是十分適合。

甯漢豪認為，如要為北部都會區找一個外勞宿舍的選址，新界其一個方艙十分適合。（資料圖片）

甯漢豪：方艙轉移後可作工地辦公室

甯漢豪表示，絕不會浪費中央援港的心血，要善用方艙有兩種方式，第一種是在方艙原本位置直接改造後使用，另一種方式是重新找地方轉移方艙，強調不會將其廢除棄置，而是將其吊運到更有需要的地方。她舉例，香港未來將會有很多工地地盤，如果將方艙重置在那些工地上，可以成為很好的辦公室。