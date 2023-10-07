施政報告｜青民倡啟德方艙改建文創中心　「三會」青年比例為20%

港府本月底將發佈新一份《施政報告》，目前正展開公眾諮詢。青年民建聯今日（7日）就《施政報告》提出5大範疇建議，其中包括建議將「三會」（分區會、滅罪會及防火會）的青年比例定為20%、將啟德方艙醫院改建為青年文創中心。



啟德方艙醫院改建文創基地較合適

啟德郵輪碼頭傍的方艙醫院疫後至今被閒置，年民建聯主席施永泰建議，啟德方艙醫院地段可以改為青年文創的工作室，至於交由誰負責管理仍可探討。被問及為何該地段不改建為青年宿舍？施永泰表示，近來都有不少青年宿舍項目，部分都偏向改造酒店房間，亦有不同方案解決青年住宿問題，認為啟德方艙醫院地段改作文創基地較為合適。

諮詢架構缺少青年被詬病

在青年參與社區方面，青年民建聯指政府諮詢架構缺少青年委員令人詬病，促每個諮詢機構的青年委員比例應提升至最少15%，保證可在政策制定中聽取青年聲音。此外，青年民建聯認為，現時「三會」的青年比例少，為進一步吸引青年參與社區，應將「三會」（分區會、滅罪會及防火會）的青年比例定為20%，同時開放部分席位讓青年自薦，從而吸引及培養青年對香港的歸屬感。

至於推動生育方面，他們建議設立「新生嬰兒津貼」，為新生嬰兒及孕婦分別派發一筆過1萬元及2萬元的津貼，以鼓勵港人生育。