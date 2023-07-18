退伍軍人病｜過去一周錄6宗個案　大埔富雅花園確診老翁已離世

衞生防護中心今日（18日）公布退伍軍人病個案最新數字，指過去一周（9日至15日）錄得六宗退伍軍人病個案呈報，六人均有長期病患，年齡介乎58歲至89歲，當中五宗屬社區感染個案。當中一名有長期病患的89歲男病人，居於大埔富雅花園第三座，已於7月13日去世。



截至7月15日，今年錄得54宗退伍軍人病個案。2022年及2021年分別有80及69宗。



衞生防護中心透露，截至7月15日，今年錄得54宗退伍軍人病個案。（資料圖片）

尚翠苑患者曾外遊 列疑輸入個案

衞生防護中心今日（18日）公布退伍軍人病個案最新數字，指過去一周（9日至15日）錄得六宗退伍軍人病個案呈報，六人均有長期病患，當中五宗屬社區感染個案。

五個社區感染個案中一名89歲男病人，居於大埔富雅花園第三座，已於7月13日去世；其餘四宗則為， 居於荃灣梨木樹邨第二座的64歲男病人、居於觀塘順利邨利祥樓的87歲男病人、居於深水埗麗閣邨麗葵樓的71歲女病人及居於馬鞍山錦泰苑錦盛閣的58歲男病人。至於疑輸入個案的70歲男病人，其居於荃灣尚翠苑翠河閣，於潛伏期有外遊紀錄。

今年暫累計54宗個案

衞生防護中心發言人表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。截至7月15日，今年錄得54宗退伍軍人病個案。2022年及2021年分別有80及69宗。

衞生署發言人表示，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。同時，退伍軍人桿菌尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長，亦可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。