退伍軍人病｜東區醫院女病人院內感染　24水樣本及4環境樣本含菌

針對東區尤德夫人那打素醫院上月發現的退伍軍人病個案，衞生署衞生防護中心今日（12日）匯報調查進展，在採集水樣本及環境樣本化驗後發現，30個水樣本中有24個對退伍軍人桿菌屬菌種呈陽性反應，9個環境樣本亦有4個呈陽性反應，現階段顯示該個案屬院內感染個案。



個案涉及一名27歲有長期病患的女病人，她自8月7日起入住東區尤德夫人那打素醫院，於8月18日出現發燒和咳嗽。她的臨床診斷為肺炎，現時情況穩定。其痰液樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應。

事後停用涉事病房供水系統及消毒

衞生防護中心接獲確診個案後，即時建議醫院暫停使用涉事病房的供水系統，並須為其進行消毒，同時向該院職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應飲用無菌或經煮沸的水、以其刷牙及漱口。

此外，衞生防護中心於8月23及24日連同機電工程署到醫院採集水樣本及環境樣本，進行退伍軍人桿菌檢測，以調查可能的感染源頭。經化驗後，30個水樣本中有24個對退伍軍人桿菌屬菌種呈陽性反應（包括採自病人曾入住兩個病房的洗手盤水龍頭及花灑等），濃度為每毫升0.1至980個菌落形成單位不等，其中最高濃度的樣本採自病人其中一個曾入住病房的水龍頭。30個水樣本中有12個對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應。

在9個環境樣本中，亦有4個對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應，包括一個對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應。

現階段調查顯示該個案屬院內感染個案。防護中心已聯同院方在病人曾入住的病房加強醫學監察，自建議的過渡性控制措施實行後，至今沒有發現新增個案。

院方重新檢視供水系統日常保養

因應水樣本及環境採樣化驗結果，中心已再次建議院方對有關供水系統進行緊急消毒，並盡快採取有效的控制措施，包括為涉事的所有相關出水口安裝濾水器，又或暫停使用作為過渡安排。同時，院方正重新檢視相關供水系統的日常保養，調查致病原出現原因，並盡快改善供水系統的措施。中心會繼續與該院密切聯繫，監察改善情況。

中心發言人表示，退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。