石梨坑村塌山泥3個月突遭收地　區議員批政府反口拒修斜坡欠安置

葵涌寮屋村石梨坑村面臨政府收地、清拆，有居民今日（1日）表示，地政總署人員早上到村內非擬議發展範圍，指有山泥傾瀉風險，圍封至少一間大型寮屋，涉及7個構築物，在一番擾攘後，居民才獲寬限兩小時以收拾私人物品。現場所見，該寮屋仍遺下大量私人物品。《香港01》已就此向地政總署查詢，正待回覆。



當區區議員林紹輝透露，曾接獲涉事寮屋戶求助指，在9月世紀暴雨後，該處附近的護土牆曾出現山泥傾瀉，當局曾承諾會維修斜坡，但上月卻突然「彈弓手」，以涉及的住戶太少為由拒絕開展工程，更要求住戶在短短大半個月內遷出，批評當局並無妥善安置，做法並不合理。



石籬改建關注組批評，涉事寮屋一帶近兩個月已無再出現山泥傾瀉，反映該處已無即時斜坡危機，惟當局卻以十分強硬的態度收地，批評當局未有以同一力度向紅山半島豪宅執法是不公，更質疑當局是乘機收地，憂慮當局日後會進一步清拆整條村。



12月1日，早上9時許，地政總署聯同消防員和警方，一行數十人到石梨坑村到村內至少一間寮屋「封屋」。（石梨坑村居民提供）

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地政總署人員帶隊封一間寮屋 住戶仍未收拾個人物品

有石梨坑村居民表示，今早9時許，地政總署聯同消防員和警方，一行數十人到石梨坑村到村內至少一間寮屋「封屋」，並張貼告示指會清拆該寮屋，惟當時住戶仍未收拾個人物品，在一奮擾攘後，才寬限多兩小時，讓住戶收拾其私人物品離開。

記者下午到石梨坑村視察，發現工人已爬上涉事寮屋屋頂進行清拆工程，屋頂已淪為碎片，地政總署在涉事寮屋張貼的告示指，該處為政府物業，不得進入，多處的牆身亦印上寮屋已被收回，將會檢控闖入者，並寫上「拆」的字句，顯示相關部份將被拆卸。

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雖然當局已展開清拆工程，惟現場可見，屋內仍有大量衣物、書本仍整齊排列，洗衣機和冷氣機等亦原封不動。

石籬北區議員林紹輝。（資料圖片）

區議員指控地政總署拒絕展開斜坡維修工程

石籬北區議員林紹輝表示，被清拆的寮屋附近的山坡，受9月初世紀暴雨影響，其中一幅擋土牆一度出現山泥傾瀉，附近有一兩戶寮屋戶須即時撤離到社區會堂，地政總署當承諾，會為居民維修斜坡，但隨後一直無新消息，居民便無奈回家居住。

林紹輝續指，事隔約兩個月後，即大約11月初，地政總署以該處只有寥寥數戶為由，「彈弓手」拒絕展開斜坡維修工程，並勒令相關住戶要在今日或之前搬走。據他了解，當局期間一度提出，可協助申請入住三個過渡性房屋項目，惟至今仍未有結果，卻要求居民即時離開，批評當局出爾反爾，卻在未有妥善安置的情況下，要求居民在短短約半個月內遷出，做法並不合理。

石籬改建關注組成員周藹銓。（資料圖片／鄭子峰攝）

關注組：斜坡過去兩個月再無出現山泥傾瀉 反映無危險

石籬改建關注組成員周藹銓表示，涉事寮屋附近的斜坡過去兩個月再無出現山泥傾瀉，反映該處並無即時危險，卻十分強硬地大舉清拆，而在有「僭建之島」之稱的紅山半島，卻未見當局以同一強硬態度執法，批評做法是「大細超」，「不論喺規模同危險程度上，紅山半島都更危險，但對平民喺手段上就更強硬。」

她續指，涉事寮屋並非公營房屋發展擬收地範圍，批評當局以山泥傾瀉為由，乘機收回其他並不在擬議發展範圍內的寮屋，以逐步將市區寮屋村夷為平地，直指做法不公。

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政府收地建5座公營房屋大樓

翻查資料，政府去年9月向葵青區議員提交文件，宣布擬在葵涌石排街發展公營房屋，地盤面積約為5.42公頃，擬建5座住宅大樓，預料可提供5,400伙，以容納1.5萬人，預計將於2029年動工，並在2034年起分階段落成。

地政總署今年3月起在該村張貼告示，指已為村內居民進行清拆前登記，預告居民將須於2025年下半年遷出，惟擬議發展惹起當區居民和環團反響，指該區屬綠化地帶，居民早在五、六十年代便已植根，批評當局清拆該村是破壞環境和歷史，城規會亦在公眾諮詢期間，接獲逾800份反對意見，但仍就改劃「開綠燈」。

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