髮型屋小爭執17歲少年被殺　髮型助理稱自衛　陪審團裁定誤殺罪成

元朗髮型屋的一名髮型助理，疑因阻女同事放雪糕入雪櫃而與女同事積怨，數月後他踩中女同事的鞋後，二人再起爭執。女同事因擔心，收工前叫朋友到來陪她離開，髮型助理涉折返並斬傷一名到場「陪放工」的17歲少年，少年最後死亡。髮型助理否認謀殺受審，陪審團今（6日）於高等法院退庭商議，一致裁定被告謀殺罪不成立，而誤殺罪則成立，案件押後至下周一（11日）判刑。



被告張斌，31歲，被控於2019年7月6日謀殺黃智煒(下稱黃，17歲)。被告否認謀殺罪，但承認誤殺罪，不獲控方接納。

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案發當日被告曾用水淋戴的頭

控方案情指，被告在元朗一間髮型屋任髮型助理，案發前數月曾和女同事戴澤寧爭執。案發當晚8時許，被告在髮型屋踩到戴，兩人初則口角，被告其後以水淋戴的頭，戴則掌摑被告。

東主夫婦曾作出調解

被告離開髮型屋後，戴聯絡一名男性友人「豬紅」和女性友人「老鼠」，著對方到髮型屋陪她放工。「老鼠」同意，而「豬紅」未有答允，但指會叫另一人到來。被告及後折返，在髮型屋東主夫婦調解下，被告向戴道歉但不獲接納。

有人曾以棍狀物打被告

東主夫婦把被告帶入店內，黃與戴認識不久，他在被告進入店後，和另外兩名戴不相識的男子先後到達。戴等人前往髮型屋一樓找被告，各人之後待在髮型屋外。此時，被告從褲袋取出利刀，向黃等人揮舞。混亂間，一名男子以棍狀物體打被告，被告則多次用刀插黃。

黃身上有20多處傷勢

黃之後離開髮型屋，但隨即倒地，途人見狀報警。他被送院搶救，晚上10時許去世。法醫指，黃的頭、胸口和雙手有20多處傷勢，死因則為胸部的刺傷和割傷。

被捕後稱自衛無心殺人

被告返回髮型屋，更換身上的T恤後離開。他於案發後不足1小時離港前往內地，於同月16日返港，因此被捕，並在警誡下稱：「我自衛㗎咋，我無心殺佢」。

戴澤寧早前作供指，於案發前數月購買雪糕，並打算放入髮型屋的雪櫃，遭被告所阻，兩人以粗口對罵。

此外，被告於案發時踩到她的鞋，兩人口角，被告以噴壺內的水淋她。而控方庭上播放涉案閉路電視片段，其中被告曾向她稱：「要打嘛？我10分鐘之後番黎」。

案件編號：HCCC306/2020