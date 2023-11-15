李泰龍謀殺案　陪審團一致裁紋身忠謀殺罪成　法官依例判終身監禁

江湖人物「泰龍」2009年在尖沙咀一酒店外被伏擊，先被七人車撞倒，繼而被3名刀手下車追斬致死。11年後，疑策劃事件的男子，在律師陪同下到警署自首。他否認謀殺罪受審，控方指被告綽號「紋身忠」，他和「泰龍」兩幫人馬在案發前3年前在酒吧打鬥，期間「泰龍」曾向被告「爆樽」，令其臉及頸留疤，被告因而展開復仇計劃。陪審團今早約10時許退庭，商議不足3小時在高等法院裁定被告一項謀殺罪成，法官依例判終身監禁。



被告梁國忠，54歲。他被控於2009年8月4日，在港和他人謀殺李泰龍(41歲)。

被告梁國忠否認謀殺李泰龍，在高等法院受審。

2006年酒吧衝突結怨

控方案情指，被告案發時屬黑社會「和勝和」的高層人物，花名「紋身忠」，活躍於大角咀；死者李泰龍則是「新義安」的高層人物，活躍於尖沙咀。於2006年7月，「泰龍」和手下文沛盈等在尖沙咀一酒吧消遺，被告等人亦身處同一酒吧。期間，文和他人有爭執並被襲，最終引發兩個幫派成員打鬥。「泰龍」曾拿起威士忌酒瓶向被告「爆樽」，被告的頭和頸受傷流血，自此臉和頸留有疤痕。控方指，被告因此展開其復仇計劃。

負責睇水男子任特赦證人

特赦證人林家俊(原名)供稱，12歲加入大角咀「和勝和」。他於2004年開始，在通州街一賭檔負責「睇水」，賭檔的負責人包括被告「紋身忠」和「貓仔」。 林續指，於案發前收到其「大佬」「五筒」來電，聲稱：「有嘢搞。」，他便到通州街公園，見到「小風」和另一名不認識的人。各人登上「剛哥」的私家車，前往樂群街公園。當時公園已有8人在場，包括被告「紋身忠」、「貓仔」、「傻佬庭」、「阿波」、「五筒」和「蘇啟」。

聚集眾人後告知一陣去斬泰龍

期間，「貓仔」向「五筒」和「蘇啟」表示：「唔好斬頭，唔好斬頸，唔好斬大動脈。」「紋身忠」亦向兩人稱：「總之唔好斬啲重要部位。」兩人均點頭回應。其後，林問：「一陣做乜？」「五筒」回應他：「一陣去斬泰龍。」又指林負責把風，事後會收到報酬，林聽罷謂：「OK。」

有「尖東霸王」之稱的李泰龍，2009年8月4日在九龍香格里拉酒店門外遇襲，最後傷重死亡。（資料圖片）

泰龍被車撞再被3人追斬

約兩小時後，「紋身忠」收到電話後著眾人起行。他們分別登上3部車，並開車至尖東，林乘坐「剛哥」駕駛的私家車。「剛哥」之後收到電話，再把車駛至香格里拉酒店外。庭上播放閉路電視片段，顯示「泰龍」駕駛的私家車駛至酒店前門。他和文沛盈等人甫下車，「泰龍」便被一輛七人車撞倒。另三人從七人下車，持刀追斬已躺在地上的「泰龍」。而林認出該三人為「五筒」、「蘇啟」和「阿波」。

泰龍頭及身體多處割傷死亡

此外，控方指稱「紋身忠」乘坐的私家車亦駛入酒店前門。片段有兩人從私家車下車，林庭上指認不出他們。行兇後，各人返回各自的座駕，離開現場。「泰龍」被送院後不治。法醫高永富指，「泰龍」的死因為多處受傷，包括頭部受創，頭骨骨折，身體亦有多處割傷，又指其左右手合共三條動脈遭切斷。

被告2001年律師陪同下警署自首

被告事後被通緝，於2020年1月在律師陪同下到警署自首，隨即被捕。根據出入境記錄，被告於2009年8月1日，即案發前經落馬洲離港，但控方指該不在場證據屬虛假，指被告之後乘坐俗稱「大飛」的快艇偷渡返港，案發後以同樣方式回到內地，最終亦是乘坐「大飛」返港自首。

此外，資料顯示李蘊剛(剛仔)、勞展宏(貓仔)、李鎮江(阿波)於2011年的審訊中，被裁定謀殺罪成，依終判囚終身監禁。而楊文廷(傻佬庭)被裁定謀殺和串謀有意圖而傷人罪。此外，事發時他與「紋身忠」等在車上目擊行兇的莊輝成承認誤殺罪，判囚6年。

案件編號：HCCC252/2020

審訊經過，詳看下文。