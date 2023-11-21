許金山涉殺妻女．判辭解讀｜原審多次提沒氣塞　或令審訊不公平

中文大學醫學院麻醉及深切治療學系前副教授許金山，涉以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女，因謀殺罪成被判囚終身，終審法院法官今裁定他終極上訴得直，案件需發還重審。案中沒有直接證據指控許金山把該瑜伽球放入妻女的車上，而控方是以排除的方法， 以確認是許金山犯案。許爭議原審法官就瑜伽球的氣塞錯誤引導陪審團，令陪審團錯誤排除把瑜伽球放入車內的人是次女。終院法官在判辭同意原審法官的引導時多番提及「沒有氣塞」或.「瑜伽球的氣塞被拔走」，但未恰當地提醒陪審團，或令許金山未能獲得公平審訊，故一致裁定許上訴得直，認為案件應重審。



上訴人許金山（58歲），被控兩項謀殺罪，指他於2015年5月22日，謀殺妻子黃秀芬及次女許儷玲。

被告許金山提終極上訴得直，案件需發還重審。許今早在庭上聽到裁決時表現冷靜。（網上圖片）

許金山因涉嫌謀殺妻子及次女被控。(詳看下圖)

事發後半年才開始調查瑜伽球

警方於事發後約半年，即2015年11月才調查涉案私家車的瑜伽球，證物警員供稱，當時沒有在車內發現氣塞。而上訴方爭議，原審法官就案中瑜伽球的氣塞錯誤引導陪審團，構成不公。

原審官說找不到氣塞可排除次女放球入車

終審法院法官在判辭指，原審法官在引導陪審團時稱，若認為證物警員的說法屬實，他在檢查涉案私家車時沒有找到瑜伽球的氣塞，便可排除是次女許儷玲把瑜伽球放入車內，但她沒有可能把氣塞丟掉。同時，原審法官沒有就警方調查瑜伽球前，車內的情況指引陪審團。

證物警員找不到氣塞不等於案發時已消失

終院法官認為，其引導詞或會令陪審團以一個不被容許的方法，排除次女許儷玲把瑜伽球放入車內滅蟲。終院法官續解釋，原審法官的說法是建基於該氣塞消失不見，此舉實質上容許陪審團忽視氣塞被放在另一處，或是警方調查瑜伽球前，不慎遭拿走，並單憑揣測對車內的狀況作推論。終院法官指，證物警員當時找不到氣塞，不等於氣塞在案發時已消失不見。

家中有其他瑜伽球有其他氣塞不足為奇

警方於2016年在許金山住所找到的氣塞，終院法官指其家中有其他瑜伽球，一個備用的氣塞在本案的證據價值不高。同時，案中沒有證據指許金山住所找到的氣塞和涉案瑜伽球有關。控方在結案陳詞指提出許金山住所找到的氣塞，可能是涉案瑜伽球的氣塞，該說法可令陪審團產生嚴重的偏見。終院指，原審法官至少應提醒陪審團，兩者之間沒有關聯。

引導時曾提及氣塞約20次

終院法官因此認為，原審法官就氣塞方面的引導詞屬錯誤。終院法官續指，控方案情為許金山把瑜伽球放在涉案車內，並拔走氣塞，釋放瑜伽球內的一氧化碳。原審法官多番提醒陪審團，控方是使用排除法，以肯定把瑜伽波放在車上的人是許金山。上訴方便指，原審法官引導陪審團時，約20次提及「沒有氣塞」或「瑜伽球的氣塞被拔去」。

終院法官認為，原審法官錯誤引導陪審團，令許金山未能獲得公平審訊，並指無法確認若沒有該錯誤引導詞，許金山會被裁定罪成。終院法官認為，案件應發還重審。

案件編號：FACC8/2023