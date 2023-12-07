區議會選舉2023｜陳國基稱公務員「出得政府糧」　有責任支持選舉

區議會選舉2023｜政府鋪天蓋地宣傳周日（10日）舉行的區議會選舉，政務司司長陳國基今（7日）重申，政府對投票率無估算及硬指標，但呼籲市民踴躍投出合適該區的區議員，否則政策或未能對焦。他也指，政府不會監察市民及公務員有否投票，更不會有懲處，但強調公務員「出得政府糧」，有責任支持選舉投票，「我做緊都唔投係好荒謬。」



政務司司長陳國基。（資料圖片/蘇煒然攝）

陳國基今早在電台節目談及周日區選，指政府已有大量宣傳工作，讓市民明白投票的重要性，並指有身處海外人士教市民不要投票、投白票或「剔兩個剔」，都是借破壞選舉破壞香港管治的行為，但該些人士不在港，故執法上有困難。

港府無對投票率設硬指標

陳國基又說，政府固然希望所有合資格選民都投票，但對投票率無估計及硬指標，呼籲市民票投合適的區議員，「雖然大家都愛國愛國，但有啲注重房屋有啲注重交通，你自己注重衞生但選咗個交通嘅，咪對唔到焦囉。」

至於公務員方面，他認為公務員在任何情況下都應支持政府，「出緊政府糧，咁重要嘅選舉係咪要支持？我做緊都唔投係好荒謬。」不過，他指公務員投票是責任，但政府無監察機制，只會告訴公務員投票的益處，也不會有懲處。

區議會選舉下周日（10日）舉行，政府宣布選民投票後會獲發一張「政府心意謝卡」，由公務員自行設計，包含全港各區著名景點及地標，寓意全港共同努力建設美好社區、美好香港。

陳國基：委任議員準則用人為才

陳國基又指，會在區選後不久公布委任議員名單，重申不會「兜底」委任區選中的落敗者，準則是用人為才，不少有心的專才未有時間或興趣參選，故會以委任形式上任，冀在不同界別服務該區。

未來區議會主席將委任政府官員擔任，陳指區會主席是連繫區議員及政府的重要橋樑，由政府人員擔任可最直接聽到反映意見，有需要反映出投訴求助時；由於主席是公務員，更可更好調動安排其他政府部門，對服務當區居民更有效。

1區議會選舉下周日（10日）舉行。（夏家朗攝）

陳國基今早接受另一電台訪問時，亦被問到民主派人士未能取得提名情況。他回應指今次選舉是「選人」非「選黨」，政府會檢視後選人背景，如做過反中亂港事，即使已改過自身也要需時觀察，倘其已真誠改過，政府會予以機會。

陳稱，無硬性規定如何證明已「改過自身」，如果口講道道歉言行照樣犯錯，都不接納該人已改過自新，故局方要長時間觀察某人言行是否犯錯後改過並成為愛國者。

不擔心市民北上消費不投票

對於會否擔心市民參與繽紛日活動後北上內地消費而不投票，陳國基稱不擔心，又指相信若市民了解投票的重要性後便會投票後才去玩樂。他稱當日早上8時半起已可投票，市民可投完票後才回內地消費，料影響不大。