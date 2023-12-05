區議會選舉｜84%長者中心申請提供便利投票措施　社署發活動指引

勞工及福利局日前在社交平台專頁撰文指，社會福利署已邀請全港營運長者中心的非政府機構，於投票日當天為會員提供便利投票的措施，署方會向每間參與的長者中心提供一筆過2萬元資助。



據社署最新回覆，截至12月4日，全港215間長者中心當中，約180間、83.7%已提交申請，而署方亦已向參與的非政府機構發出指引，提醒它們提供任何便利措施時均須符合有關的選舉法例及選舉委員會就有關選舉所制定的活動指引。



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社署向每間參與長者中心發放2萬元資助

據勞福局早前在社交平台專頁的帖文，社署已發信通知營運全港215間長者中心，包括長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心的非政府機構，邀請它們於區議會選舉投票日當天，為會員提供合適的便利投票措施，例如安排交通工具及人手，接送有需要的會員及其照顧者往返投票站。社署會向每間參與的長者中心提供一筆過2萬元的資助。

據社署最新回覆，截至12月4日，全港215間長者中心，約180間長者中心已提交申請，佔整體約83.7%，數量上較早前公布的170多間略有增加。社署續指，不論有沒有提出申請，有關的非政府機構均已在其營運的長者中心進行宣傳，鼓勵長者在區議會選舉日投票。

資助未用畢需撥入整筆撥款

社署也表示，已向參與的非政府機構發出指引，提醒機構提供任何便利措施時，均須符合有關的選舉法例及選舉委員會就有關選舉所制定的活動指引。

至於一筆過2萬元的資助，社署指如機構未有全數使用，餘額需撥入整筆撥款，作為長者中心日後舉行其他符合相關《津貼及服務協議》訂定的長者服務之用。