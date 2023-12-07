李卓人姨仔涉取走證物　認妨礙司法公正稱無預謀　還柙候判

前支聯會主席李卓人妻子鄧燕娥的胞妹鄧燕梨，被指在執法部門持法庭手令搜查鄧燕娥住所前，兩度進入單位取走手提電腦和電話，因而被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。她今（7日）在西九龍法院認罪，辯方指被告自小喪失父母，與兩名姊妹一同長大，她當日到警署為胞姊交保釋金時，甚至帶同帶走了的電腦及電話，可見她並無預謀，只是愚蠢犯案，事後亦證明儀器內僅儲有一些個人資料，未見與調查有直接關係。裁判官把被告還柙至12月21日判刑，以待索取背景報告。



被告鄧燕梨（63歲，無業），被控於 2023 年3月9日在香港，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即在香港警務處向鄧燕娥位於香港九龍荔枝角的住所(該單位)進行搜屋前，鄧燕梨於上述日期兩度進入該單位，以從該單位移除關乎受調查人該鄧燕娥的相關案件證物，從而阻止該等案件證物被檢取及/或干擾該等案件證物。

被告到單位開門以便警方入內搜查

案情指，2023年3月9日下午，被告的胞姊鄧燕娥遭警方以「勾結外國或者境外勢力危害國豪安全」罪拘捕，並被帶到赤柱警署進一步處理。在警署內，鄧姊自稱沒有其位於美孚新村單位的鑰匙，想叫法律代表代為聯絡被告到該單位開門，以便警方入內搜查。

警方到步前被告曾到單位兩次

同日接近5時，被告應警方通知到達該單位，在電子鎖輸入六位數字的密碼打開大門，警方在屋內搜查將個半小時後離開。警方事後調查發現，被告在收到法律代表的來電後，她在警方搜屋前曾進入單位兩次，分別逗留69和41分鐘。

鄧姊手機內有她與夫的信件及照片

警方於同月11日以「妨礙司法公正」罪拘捕被告，在其身上檢取了屬於鄧姊的手提電腦和手提電話，以及屬於被告的手提電話。被告在警誡下說：「部銀色手提電腦同埋部白色iPhone 係屬於我家姐，我前日知道我家姐被人拉，我就下晝返咗去美孚個單位拎番。」上述檢取物品之後送往法證檢驗，在電話和手提電腦中發現鄧姊的個人/家庭照片，及她給其丈夫的信件的照片等。

李卓人的妻子鄧燕娥今亦有到法庭。（劉安琪攝）

自幼喪父母與兩姊妹一同長大

辯方求情指，被告幼年已喪父喪母，與鄧燕娥等三姊妹一同成長。在此情況下，被告勤奮好學，於1987年取得社會工作碩士學位，自此一生服務社區。另被告與任職醫生的丈夫育有一子一女，子女均已長大成人。

被告非深思熟慮亦無銷毀證物

辯方續指，被告被捕時不諱言承認取走了涉案的手機和手提電腦，與警方充份合作。被告的行為雖然愚蠢，皆因當時與她「度過一生的姐姐」被捕，在沒有清晰考慮後果下才會犯案。辯方又指，被告到警署替胞姊交保釋金時被捕，當時涉案的手機和手提電腦均在其身，可見她非深思熟慮想去銷毀證物。再者，該些電子儀器僅載有一些個人資料，案情未指出內裏有任何資料與調查有直接關係。

案件編號：WKCC 4112/ 2023