李卓人妻鄧燕娥被捕　80年代組織工會　近年被指收受外國資助

已經解散的職工盟，前秘書長李卓人正被控以違反《香港國安法》的煽動他人顛覆國家政權罪，正在還柙。他的妻子、職工盟前總幹事鄧燕娥今日（9日）中午，在赤柱監獄外被警務處國安處人員拘捕，涉嫌違反「勾結境外勢力危害國家安全」等罪名。



鄧燕娥一直從事工會工作，亦是在工作期間認識李卓人，兩人共同協助工人組織工會。2021年，有傳媒指由鄧燕娥擔任董事的公司長期收受外國資金，該公司不久後停止運作。



2021年，職工盟執委早前通過啟動解散程序，10月3日召開特別會員大會表決，結果大比數通過解散。（資料圖片/盧翊銘攝）

1982年投身工會工作 六四事件後有份創立職工盟

鄧燕娥1980年於理工學院畢業，1982年獲劉千石的基督教工業委員會聘用，自此投身工會工作，並結識了李卓人。兩人在1980年代推動工人組織工會，而六四事件後亦與李卓人、劉千石、司徒華等人，聯同工人共同成立職工盟。

鄧燕娥擔任職工盟總幹事至2011年，同年轉到新成立的全球家務工人聯會出任國際秘書。李卓人成立工黨時，她表明不打算參與。

2021年10月，李卓人太太鄧燕娥（右）探望完李卓人後，與職工盟總幹事蒙兆達（左）一起步出收押所。（資料圖片/黃金棋攝）

擔任董事公司 被指收受多個外國機構資金

隨着《香港國安法》實施，職工盟成為重點打擊對象。2021年9月，親中媒體有多篇文章，指職工盟收取外國勢力資金，而鄧燕娥的名字再度見報。該些文章指，由鄧燕娥出任董事、1999年成立的亞專訊資料研究中心，被指有98%收入來源來自外國基金會撥款，包括收取美國國家民主基金會（NED）轄下的美國國際勞工團結中心（ACILS）資金，其他曾提供資金的機構包括福特基金會（Ford Foundation）、美國團結基金（Solidarity Center）、德國Bread for the world、挪威開發合作署NORAD Norway、樂施會團結中心OSB（比利時）、歐洲民主基金會、瑞士團結工會和法國天主教反飢餓與發展委員會等。

亞洲專訊資料研究中心在2021年9月底停止運作，而鄧燕娥在9月底離港前往英國，職工盟則於10月初解散。

2021年5月1日，李卓人太太鄧燕娥手持丈夫照片，現身於職工盟葵芳街站。（資料圖片/廖雁雄攝）

2021年9月離港 法官曾以妻子離港拒李卓人保釋

其後李卓人於2019年參與8.18流水集會、8.31集會，又於2020年參與六四集會，以及在2021年元旦在立法會旁海邊放寫有「釋放政治犯」直幡的氫氣球，被警方拘捕及控告多項罪名，前後多宗案件的刑期累計共20個月。李卓人又涉嫌違反《港區國安法》的「煽動他人顛覆國家政權」罪，正在獄中等候審訊。他在2022年12月曾申請保釋，但國安法指定法官陳慶偉考慮到李卓人已賣樓，妻女亦已離港，並有多項案底，而他面對的罪名一旦罪成，將面對長期監禁，因此拒絕讓李卓人保釋。