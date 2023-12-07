來港讀書內地女子涉虛假申述及用假文書　遭入境處起訴判囚12個月

入境事務處今日（7日）公布，一名來港就讀的內地女子，被控兩項向入境處職員作出虛假申述，以及兩項使用虛假文書的罪名，今日在沙田裁判法院被判監禁12個月。



以虛假水電費單訛稱居港

今年6月，該名34歲被告獲准來港就讀碩士課程，並於7月為其丈夫及女兒向入境處申請受養人進入許可。被告在申請中遞交一份水費帳單及一份電費帳單，作為其在香港的住址證明。入境處職員處理申請時對文件真確性存疑，因此向相關公用單位核查，確認所遞交帳單均為虛假文書。被告其後與入境處職員會面，仍堅稱自己居住於帳單上所載住址，入境處遂展開調查。

為使家人的受養人簽證申請獲准

調查期間，被告於警誡下承認自己並非在港居住，但為使其家人的受養人簽證申請獲得批准，因而向入境處提交虛假帳單，及向入境處職員訛稱自己居住帳單所載地址。

入境處發言人表示，根據現行法例，任何人士向入境事務處職員作出虛假申述，即屬違法。違例者會被檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣15萬元及入獄14年。而任何人士如製造、管有或使用虛假文書，即屬違法，一經定罪，最高可被判入獄14年。