冬日優惠｜12.11至明年2月　機場快線即日來回亞博館47元小童免費

為配合冬季多項在機場亞洲博覽館舉行的演唱會和展覽活動，亞博館今日（7日）宣布，再度聯乘港鐵推出「機場快線47元冬日限定優惠」，在本月11日起至明年2月18日，可以43折的價錢即日來回亞博館，3至11歲的小童在期內免費乘搭機場快線。



亞博館表示，冬日節慶季節有多項活動在該館舉行，預計在聖誕、新年迎來大批訪客，為配合多項在機場亞洲博覽館舉行的演唱會、樂壇頒獎禮和展覽會等活動，宣布再度聯乘港鐵推出「機場快線47元冬日限定優惠」，在12月11日起至明年2月18日，成人可以43折的價錢即日來回亞博館（以香港站往博覽館八達通一程110元計算），3至11歲的小童在期內免費乘搭機場快線。

但凡由香港站、九龍站或青衣站，乘搭機場快線至博覽館，即日來回只需47元，但香港和九龍站往返者則沒有免費港鐵接駁安排，只有青衣站維持。

「機場快綫冬日限定優惠」12月14日至明年2月4日期內，亞博館活動概覽。（亞博館提供）

明年元旦將在亞博館舉行《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，圖為今年MIRROR亮相情況。(資料圖片)

12月即將舉行的活動有林海峰演唱會，明年1月率先有叱咤樂壇頒獎禮、隨後有羅志祥演唱會，以及橫跨至2月的MIRROR演唱會，以及2月的中島美嘉演唱會等。

展覽活動方面，會有國際汽車博覽、創新科技及能力提升展覽會、大灣區教育展，以及公益金百萬行作為集合及解散點。