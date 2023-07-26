工展會購物節｜8.4起一連四日亞博館舉行　每日派千份免費雪糕

「第3屆工展會購物節」將於8月4日起於亞洲國際博覽館舉行，今屆購物節設有超過300個攤位、分布於6大展區。今次大會新增「為食·玩天地」主題展區，區內設20個美食攤位，售賣本地和來自世界各地的特色美食，亦設有多個免費遊戲攤位，更會每日向入場人士派發1,000 份免費雪糕。



「第3屆工展會購物節」將於8月4日起於亞洲國際博覽館舉行。（資料圖片／鄭子峰攝）

逾300個攤位分布6大展區

香港中華廠商聯合會主辦的「第3屆工展會購物節」於8月4日至7日起於亞洲國際博覽館舉行，購物節設有330個攤位、分布於6大展區。今年攤位數目較上年少20個，只是貴精不貴多。

工展會購物節於亞洲國際博覽館5及7號展館舉行，8月4日至6日由每日早上10時半開放至晚上7時，8月7日則提早於5時半結束，每日結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場，入場費為港幣10元。

大會今屆新增「為食．玩天地」主題展區，區內設20個美食攤位，售賣本地和來自世界各地的特色美食，亦設有多個免費遊戲攤位，更會每日向入場人士派發1,000份免費雪糕，惟需要事前在工展會app拿取雪糕兌換優惠券。

大量精選優惠產品低於1折發售

此外，入場人士亦可以在「休閒食品區」、「健康養生區」「生活家品區」「服飾美容區」以及「潮生活主題區」盡情選購心儀商品，大量精選優惠產品更低於1折發售。

入場人士亦可以即場或透過工展會APP參與大抽獎，此外，凡以電子貨幣消費滿港幣300元或以上，亦可以獲得額外抽奬機會，豐富禮品包括雙人來回香港至歐美加機票等，總值港幣70 萬元。

大會一如上屆提供多條免費接駁巴士線到會場，包括來往荃灣、屯門及港珠澳大橋口岸，乘坐機鐵亦有優惠價，香港站或九龍站出發只需60元，青衣出發47元。