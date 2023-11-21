亞博館與韓國國際展覽中心簽戰略協議　擴兩地會展活動規模創雙贏

亞洲國際博覽館上周派員赴韓國，與當地國際級展覽館「韓國國際展覽中心（KINTEX）」簽署合作協議，共同拓展商機，促進博覽及文化活動的跨地域合作，在亞太區經貿發展發揮協同效應，創造兩地雙贏局面。

亞博館行政總裁陳芳盈表示，《協議》將擴大兩地會展活動規模，加強推動商務及獎勵旅遊，並吸引更多大型的國際及區域性活動落戶。



簽署儀式遠赴首爾舉行

亞博館與韓國國際展覽中心（KINTEX）本月14日（上周二）於韓國首爾 KINTEX 舉行簽署《亞洲國際博覽館與韓國國際展覽中心戰略合作協議》，亞博館行政總裁陳芳盈和 KINTEX 首席執行官李在律負責簽署儀式，香港機管局主席蘇澤光及 KINTEX 副主席 Jae Won Lyu在場見證。

《協議》是為深化兩間國際級會議展覽場館之間的合作，共同推動亞太區會展業發展。在《協議》的框架下，主要合作項目包括積極交流業務發展方向、共同開拓潛在商機、探索營銷策略、強化兩地員工培訓,以及安排兩地深度考察。

亞博館將與 KINTEX 攜手，借助兩地專業團隊的豐富地區經驗，促進博覽及文化活動的跨地域合作，在亞太區經貿發展發揮協同效應，創造兩地雙贏局面。

擴大兩地會展規模 加強商務及獎勵旅遊

亞博館行政總裁陳芳盈表示，亞博館一直與韓國會展業及文娛業界合作無間，曾舉辦多場精彩非凡的展覽會和演唱會，吸引大批國際訪客，這次簽署儀式將深化兩地合作，促進業界人士交流，擴大兩地會展活動規模，加強推動商務及獎勵旅遊，並吸引更多大型的國際及區域性活動落戶。

她稱，亞博館將繼續發揮其位處大灣區中心的優勢，期待亞太區會展旅遊業蓬勃發展。