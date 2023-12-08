冬季流感｜天氣轉冷　醫管局稱必要時可重啟北大嶼山感染控制中心

醫務衞生局局長盧寵茂日前預料香港將迎來冬季高峰期，呼籲市民盡早接種疫苗。醫管局總行政經理（聯網運作）李立業今日（8日）指，天氣逐漸轉冷及長假期臨近，醫管局已做好預案及應變計劃應付服務高峰期。李立業指，截至昨日（7日），公立醫院兒科病房入住率達97%。整體尚算穩定，醫管局會汲取新冠經驗，設階段性應變計劃，會按需要加開病床，並指北大嶼山醫院香港感染控制中心仍處備用狀態，必要時可以啟用。



醫管局12月8日指，天氣逐漸轉冷及長假期臨近，醫管局已做好預案及應變計劃應付服務高峰期。 （資料圖片／歐嘉樂捍）

兒童入院個案多感染多種呼吸道病毒 惟無出現新病毒

冬季流感高峰期料將殺到，醫管局指，昨日急症室首次求診人次超過5500，內科和兒科病房入住率分別達101%及97%。東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年科部門主管李國彪表示，兒童入院個案，多是呼吸道感染，形容病源「百花齊放」，近期個案不少是多過一種感染，甚至3至4種同時感染，當中鼻病毒及腸病感染佔四成，強調無任何證據顯示出現新病毒。

增撥8.9億予各聯網應付冬季流感高峰期

醫管局又表示，已向各醫院聯網分配超過8.9億撥款，計劃及應對下月至明年冬季流感高峰期，相關措施包括在周末和假期加強診所人手以提供5-10%額外服務名額、18間普通科門診診所在聖誕及農曆新年期間加強服務、加開103張新病床、實施特別酬金計劃以鼓勵現職醫護參與服務高峰期相關的工作等。