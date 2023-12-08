美斯門票｜售票平台稱電子門票可「防黃牛」　3招增成功購票機會

美斯門票｜由「萬人迷」碧咸做班主、阿根廷球王美斯助陣的美職聯球隊國際邁亞密（Inter Miami CF）明年2月4日來港作賽，門票將於12月15日在Klook獨家發售。



Klook香港區總經理岑皓祺接受《香港01》訪問透露，賽事不設實體門票，雖然未有實施實名制，但球迷需下載Klook應用程式在App內購買，由於涉及電子門票，料黃牛飛需隔空交收，買家未必對交易有信心，相信可大大減少黃牛飛情況發生。他又提醒，球迷搶飛前記得三件事，包括必定要準時、確保網絡良好，以及提早下載Klook App。



碧咸、美斯今次來港，港人最為關注購票情況。岑皓祺接受《香港01》電話訪問時透露，今次賽事將不設實體門票，且只可在Klook手機App上購票，成功購票後，電子門票會儲存在App賬號內，球迷入場時需出示App內的電子門票。

Klook：已升級伺服器 可應付數百萬人搶飛

他稱，由於門票涉及電子門票，料有意買黃牛飛的球迷，需隔空交收，或對交易未必有信心，在此前題下相信可大大減少黃牛飛情況發生。

至於以往搶平價機票、搶門票，經常出現系統癱瘓、「死Server」等情況。岑皓祺表示，Klook早前斥資升級伺服器，今年7月承辦美國天后Taylor Swift新加坡演唱會賣票工作，當時幾百萬人同時進入搶飛，也未見問題，料也可處理今次門票售賣工作。

Klook香港區總經理岑皓祺。（資料圖片）

他更稱，位置方面一如其他演唱會或賽事做法，球迷選擇門票類別後，會按優先次序自動排列下去，越早買票其座位會越靠前。

問及「搶飛」錦囊，岑皓祺稱別無他法，最重要是準時登入，及確保所在位置網絡良好。不過，他特別提醒球迷，由於今次購票需用Klook App買，故必須提早下載好App，否則便可能慢人一步，錯失購票良機。